Nieuw persoonlijk drama voor Sven Botman

zal de komende tijd moeten toekijken met een nieuwe knieblessure, waaraan hij geopereerd moet worden, zo meldt The Daily Mail. Het is nog niet duidelijk hoe lang de verdediger uitgeschakeld is, maar hij mist in ieder geval de finale van de League Cup van Newcastle United tegen Liverpool.

Botman kent de laatste jaren de nodige pech met blessures. In september 2023 liep hij een knieblessure op, waarna hij ervoor koos om te revalideren zonder operatie. Dat betekende dat hij in december alweer terug kon keren. Enkele maanden later ging het alweer mis voor Botman, die zich in de FA Cup-wedstrijd bij Manchester City vlak voor tijd met een nieuwe blessure aan dezelfde knie moest laten wisselen. Aan die blessure liet hij zich wel opereren, waardoor hij tien maanden aan de kant stond. Begin januari maakte hij pas weer minuten voor Newcastle, met een basisplaats tegen Tottenham Hotspur.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Engelse interesse voor opgeleefde PSV'er: bod van 40 miljoen euro aanstaande'

Nu heeft Botman opnieuw een knieblessure opgelopen, ditmaal aan zijn andere been. Wegens klachten aan die knie miste hij al de recente duels met Manchester City (4-0 verlies), Nottingham Forest (4-3 winst) en Liverpool (2-0 verlies). Eerder deze week heeft Botman met een specialist gesproken. Uit dat gesprek is naar voren gekomen dat de centrale verdediger weer onder het mes moet, waardoor hij voorlopig uit roulatie is.

LEES OOK: Liverpool kan het ook zonder Arne Slot en heeft titel bijna binnen

Hoewel het nog niet duidelijk is hoelang Newcastle het ongeveer zonder Botman moet stellen, weet de krant dat het treffen met Liverpool in de finale van de League Cup op 16 maart in ieder geval te vroeg komt. De verwachting is dat trainer Eddie Howe geen enkel risico met de Nederlander gaat nemen, waardoor zijn seizoen er zeer waarschijnlijk al op zit. Naast Botman moeten The Magpies het tegen Liverpool ook stellen zonder de geblesseerde Lewis Hall en de geschorste Anthony Gordon.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Genadeloze ingreep van Arne Slot na landstitel Liverpool'

Ook als Liverpool dit seizoen de landstitel binnensleept, zal de club 'niet op zijn lauweren' gaan rusten.