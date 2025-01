Geweldig nieuws voor Sven Botman na tien maanden blessureleed

staat zaterdag voor het eerst in tien maanden tijd weer in de basis bij Newcastle United. Voor de Nederlander is dat de eerste keer sinds 16 maart 2024, toen hij op bezoek bij Manchester City een zware knieblessure opliep.

Botman liep in september 2023 een knieblessure op, waarna hij ervoor koos om te revalideren zonder operatie. Dat betekende dat hij in december alweer terug kon keren. Enkele maanden later ging het alweer mis voor Botman, die zich in de FA Cup-wedstrijd bij Manchester City vlak voor tijd met een nieuwe knieblessure moest laten wisselen.

Sindsdien kwam Botman niet meer in actie voor het eerste elftal van Newcastle United. Halverwege december kon de verdediger wel voor het eerst weer minuten maken, toen hij met het Onder 21-elftal een uur meespeelde tegen Chelsea Onder 21.

Botman terug in de basis

Zaterdag mag Botman zijn rentree maken voor Newcastle United en dat gebeurt direct in de basis. Op bezoek bij Tottenham Hotspur mag de Nederlander van Eddie Howe het hart van de verdediging vormen samen met Dan Burn. De wedstrijd tussen Tottenham en Newcastle gaat om 13.30 uur van start.

