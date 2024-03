Botman langdurig uit de roulatie, geen EK voor de verdediger

heeft een blessure opgelopen aan zijn voorste kruisband en zal een flinke periode niet in actie komen. Dat bleek uit een scan die werd gemaakt na afloop van de FA Cup-wedstrijd tegen Manchester City (2-0 verlies).

In de wedstrijd tegen City speelde Botman 83 minuten mee, alvorens hij vervangen werd door collega-verdediger Emil Krafth. Newcastle United, zijn werkgever, hoopte op een weinig ernstige blessure, maar dat mocht niet baten. Volgens de medische staf zal Botman zes tot negen maanden niet in actie kunnen komen.

In september 2023 liep de centrale verdediger al een knieblessure op, waardoor hij pas in december zijn rentree kon maken. Botman heeft nu dus andere klachten en volgende week zal hij geopereerd worden. Hij kwam dit seizoen in 17 Premier League-duels in actie. De torenhoge ambities van Newcastle kunnen dit jaar nog niet waargemaakt worden: in de Engelse competitie staan ze 10e, terwijl het eerste Champions League-avontuur in tijden al na de groepsfase klaar was.

De blessure betekent voor Botman eveneens een streep door het EK: de Nederlander zal pas na het eindtoernooi in actie kunnen komen. Botman kwam tot dusver nog niet voor tot een interland bij het Nederlands elftal.