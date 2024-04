Sombere boodschap bij ESPN: ‘Ronald Koeman is helemaal niet gecharmeerd van hem’

Willem Vissers breekt maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN een lans voor . De journalist van de Volkskrant hoopt dat de aanvaller van Bologna richting het EK van aankomende zomer nog een kans krijgt in Oranje van bondscoach Ronald Koeman.

Zirkzee debuteerde nog niet in het Nederlands elftal, maar Vissers denkt dat de 22-jarige spits dicht tegen een oproep aan zit. “Koeman zou hem de vorige interlandperiode oproepen, maar toen was hij geblesseerd”, zegt de ervaren journalist, die gecharmeerd is van de kwaliteiten van de lange aanvaller. “Hij is een soort spelmaker en spits. Hij kan geweldig goed voetballen en is een technisch heel begaafde speler. Het zou leuk zijn om hem een keer bij Oranje te zien.”

Artikel gaat verder onder video

Collega-journalist Sjoerd Mossou heeft echter een sombere boodschap voor Vissers. “Koeman is helemaal niet zo gecharmeerd van Zirkzee. Dat heeft hij al eerder laten blijken”, zegt de verslaggever van het Algemeen Dagblad. “Koeman wil iemand die veel meer in de bal speelt. Iemand die ook als een halve nummer tien speelt, zoals Memphis. Zirkzee is een speler die de diepte in loopt. “

Zirkzee kent een prima seizoen in Italië bij Bologa. In 34 officiële wedstrijden voor de club tekende hij 12 doelpunten en 7 assists aan. Maandagavond was hij met een doelpunt en een assist de gevierde man bij Bologna in de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen AS Roma.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Binnen Ajax wordt gewezen naar Feyenoord-trainer Arne Slot'

Achter de schermen bij Ajax valt de naam van Feyenoord-trainer Arne Slot nogal eens.