‘Juventus wil Dean Huijsen verkopen om Nederlandse spits naar Turijn te halen’

Juventus ziet in de ideale aanvalspartner voor Dušan Vlahović, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De Italiaanse topclub beschikt echter niet over de financiële mogelijkheden om de 22-jarige Nederlander los te weken bij Bologna. De Oude Dame zal hiervoor ruimte moeten maken in het budget en daarom overweegt de club om te verkopen.

Juventus hoopt de financiering van Zirkzee rond te krijgen door de verkoop van Huijsen. De in Nederland geboren verdediger, die inmiddels voor een interlandloopbaan bij Spanje heeft gekozen, speelt tegenwoordig op huurbasis voor AS Roma. Momenteel zouden Borussia Dortmund en Newcastle United geïnteresseerd zijn in Huijsen, die dertig miljoen euro zou moeten kosten. Daarnaast zouden Matias Soulé en Samuel Iling-Junior verkocht moeten worden.

De Italiaanse topclub vreest echter de concurrentie van Arsenal, dat ook geïnteresseerd is in Zirkzee. The Gunners zouden een bedrag van liefst zestig miljoen euro over hebben voor de Nederlandse spits. Mogelijk heeft Juventus nog een geheim wapen die ze in de strijd kunnen gooien, want Thiago Motta, de huidige coach van Zirkzee, wordt genoemd als opvolger van Juventus-coach Massimiliano Allegri, die mogelijk vertrekt als trainer van de Italiaanse topclub.

