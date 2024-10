Wilfred Genee rijdt woedend weg na Vandaag Inside: 'Shit, lul, klootzak!'

Wilfred Genee baalt enorm van de uitzending van zijn programma Vandaag Inside van afgelopen donderdag 24 oktober. De presentator kijkt zichzelf diep in de spiegel aan, omdat hij vindt dat hij gefaald heeft tijdens de uitzending van donderdagavond.

In zijn programma The Friday Move van BNR blikt Genee terug op de uitzending van 24 oktober, waarin Albert Verlinde te gast was: "Dat was een 6,5 of een 6", zegt de presentator over de uitzending: "Het was mijn schuld. Omdat mijn energie niet goed was. Ik voelde dat ik het niet aan de praat kreeg, het publiek deed niet mee, de onderwerpen waren niet leuk", somt de presentator op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Door Johan Derksen gecancelde mevrouw zit plotseling weer aan de bar bij Vandaag Inside

De 57-jarige Genee geeft toe dat hij er last van had toen hij de studio in Hilversum verliet: "Het was gewoon niet goed en dat lag aan mij en aan niemand anders. Dan rij ik ook naar huis en dan denk ik: shit, lul, klootzak. Maar ja, dan probeer ik na te denken wat ik beter had kunnen doen", zegt Genee, die zelf ook goed weet wat beter moet dan donderdag: "De kern bij alles wat je doet in het leven is: energie en aanstaan. Je moet gelijk energie brengen op het moment dat je begint."

LEES OOK: Hélène Hendriks in shock door mening van René van der Gijp over oerwoudgeluiden bij FC Twente

De presentator komt dagelijks pas vlak voor de uitzending de studio van Vandaag Inside binnen. De journalist denkt niet dat zijn korte voorbereidingstijd een mogelijke oorzaak kan zijn van de uitzending van donderdag: “Ik kom altijd twee minuten voor de uitzending binnen. Het is een soort ritueel. Ik denk: ik kan zoveel andere dingen doen in die tijd. Het is zo zonde van m’n tijd. Dan zit je daar, dan zit je te wachten", zegt Genee.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wijst publiek bij Vandaag Inside de deur: ‘Dat pik ik niet’

Johan Derksen heeft iemand uit het publiek bij Vandaag Inside de deur gewezen.