Door Johan Derksen gecancelde mevrouw zit plotseling weer aan de bar bij Vandaag Inside

Heleen van Royen is vrijdagavond na lange tijd weer te gast in Vandaag Inside. De schrijfster werd ongeveer twee jaar geleden nog gecanceld door Johan Derksen.

Van Royen was in het verleden tafelgast bij Vandaag Inside. Zij maakte toen echter geen beste beurt bij Derksen, die live op televisie zei dat Van Royen ‘domme dingen’ zei over het WK Voetbal in Qatar. Derksen vond destijds dat koning Willem-Alexander niet moest afreizen naar het toernooi, vanwege de mensenrechten in Qatar.

Artikel gaat verder onder video

“De koning kan nu laten zien of hij karakter heeft en een geweten heeft. Die zou nu als persoon kunnen zeggen: ‘Ja, als 75 procent van het volk niet wil dat ik ga, wie ben ik dan om wel te gaan? Maar ik weet al wat er komt. Hij gaat dadelijk ‘in het belang van Nederland’. Dat gelul krijg je dan”, zei Derksen.

LEES OOK: Van der Gijp razend enthousiast over Feyenoorder: ‘Echt een geweldenaar, hij heeft alles’

Van Royen was het daar niet mee eens: “Ik vind het altijd… We zijn altijd zo aan het vingertje wijzen, van: dit moet jij niet doen! Ik vind het altijd heel moeilijk als jij gaat zeggen wat iemand anders wel of niet moet doen. Als Máxima of Willem-Alexander of wie dan ook denkt: nee, ik kan dit niet met mijn geweten in overeenstemming brengen want er zijn arbeiders gestorven voor dat stadion, ik ga er niet heen, dan snap ik dat. Maar ik snap niet dat iemand ánders gaat zeggen: ‘Jij mag er niet heen, want ík vind het een schande wat daar is gebeurd.'”

Derksen gaf Van Royen vervolgens een veeg uit de pan: “Beste Heleen, het zijn volksvertegenwoordigers die politici en de koning vertegenwoordigt ook het volk. En 75 procent van het volk wil niet dat ze gaan. Is dat vingertje wijzen?! Heel massaal vingertje wijzen. Dat kunnen ze niet negeren! Nou blijf je domme dingen zeggen”, zei Derksen tegen Van Royen.

Van Royen was sindsdien niet meer te zien in Vandaag Inside, maar keerde vrijdagavond plots terug als bargast om reclame te maken voor een nieuw boek dat zij gaat schrijven.

© SBS6

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Derksen wijst publiek bij Vandaag Inside de deur: ‘Dat pik ik niet’

Johan Derksen heeft iemand uit het publiek bij Vandaag Inside de deur gewezen.