Wilfred Genee kijkt recht de camera in en doet oproep aan Johan Derksen

Wilfred Genee, die maandagavond volledig clashte met Johan Derksen en De Snor 'wegpestte', heeft aan het einde van de uitzending van Vandaag Inside een oproep gedaan in de richting van zijn weggelopen Talpa-collega.

Genee leek vóór en aan het begin van de uitzending wat geïrriteerd te zijn over de (vele) onderwerpen waar Derksen het maandagavond over wilde hebben. De presentator maakte daar meermaals een cynische grap over, waarna Derksen er schoon genoeg van had en al na vier minuten naar huis besloot te gaan. Bekijk onderaan deze pagina het betreffende fragment.

Genee ging vervolgens met René van der Gijp en Valentijn Driessen verder met de uitzending en volbracht deze ook. Gijp bloeide in het restant helemaal op en trok zijn lolbroek aan. Aan het einde van de talkshow probeerde Genee alles nog met een positieve noot af te sluiten.

Hij keek recht de camera in en richtte zich op de kijkers. "Voor nu bedankt voor het kijken, voor dit moment bedankt." Genee had ook nog een boodschap voor Derksen. "En Johan, ik hoop tot morgen! Dag!" De presentator verwacht Derksen morgen weer te zien, maar of dat ook echt gebeurt, moet nog blijken.

