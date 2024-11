Valentijn Driessen confronteert Wilfred Genee na opstappen Johan Derksen: 'Daar ben jij een meester in'

Valentijn Driessen blikt in de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside met presentator Wilfred Genee terug op de opzienbarende uitzending van maandag. Johan Derksen was daarin al na vier minuten zó zat van de stekelige opmerkingen van Genee dat hij besloot op te stappen en terug te rijden naar zijn woonplaats Grolloo.

Genee is zich in de nabespreking van geen kwaad bewust. "Ik had het niet verwacht. Ik dacht: Ik doe even één, twee of drie keer in het begin een paar van die prikjes, dan is het klaar." Driessen stelt echter dat de pesterijtjes aan het adres van Derksen al veel eerder begonnen: "Die prikjes van jou, die waren al in de wandelgangen." Genee reageert ongelovig: "Kom op, zeg", maar Driessen houdt vol: "Natuurlijk man. Jij komt ook bij de visagie binnen met dat liedje. Het zit ook in mijn kop, dat klote-liedje", verwijst de chef voetbal van De Telegraaf naar het nummer Zomaar Een Avond In De Kroeg, dat door Genee te pas en te onpas gepromoot wordt in de talkshow. "Dat heb je wel bereikt, dat mensen dat liedje in hun hoofd hebben. Maar je hebt ook dít bereikt", zegt Driessen.

Genee zegt: "Hier ging ik toch niet vanuit? Ik had twee, drie keer dat lijstje willen noemen en dan was het klaar geweest. Dan ging ik er vanuit dat hij mij een even een veeg zou geven, zoals hij altijd doet, Je moet even normaal doen, met je kutliedje, weet je wel?" Vervolgens legt de presentator andermaal uit waar zijn frustratie richting Derksen vandaan komt. "Soms lukt het even niet meer om rustig te blijven, dat snap jij echt niet." Dat wordt door Driessen beaamd: "Ik snap het niet van jou, nee. Want jij bent met je interviews bij BNR altijd heel doelgericht bezig. Jij weet precies waar je heen wil."

Daarop reageert Genee: "Ik was nu even niet doelgericht, ik liet gewoon even mijn gevoel spreken." Driessen verheft zijn stem: "Nee, dit wás geen gevoel, man. Ga het nou morgen terugkijken. Het heeft helemaal niets met gevoel te maken, bij jou. Echt niet, dat klopt gewoon niet. Het kan wel gevoel zijn, maar jouw opstelling kwam niet uit gevoel van wat er hier aan tafel gebeurde. Dat kwam door het totaalplaatje. Want jij weet precies hoe je iemand moet zieken, iemand het bloed onder de nagels vandaan te halen, daar ben je natuurlijk een meester in", zegt Driessen.

"Luister, ik heb te maken met een man die over alles en iedereen een mening heeft en altijd zijn mening klaar heeft", verdedigt Genee zich. "Zo scherp als een scheermes is. Als eentje mij van repliek kan dienen, dan is het Johan. Je verwacht niet dat dit met een paar prikjes gebeurt." Daarin moet Driessen hem gelijk geven: "Honderd procent, daar is hij eloquent genoeg voor."

VIDEO - Valentijn Driessen en Wilfred Genee blikken In de Wandelgangen terug op het weglopen van Johan Derksen

