Wilfred Genee zocht confrontatie met Johan Derksen doelbewust op in Vandaag Inside

Wilfred Genee heeft in het programma Vandaag Inside toegegeven dat hij er op uit was om een strijd te gaan voeren met Johan Derksen. De presentator botste maandagavond met Derksen, die vervolgens wegliep. In de uitzending blikte Genee met een minutenlang monoloog terug op het incident.

Na de pauze blikte Genee samen met tafelgasten René van der Gijp en Valentijn Driessen terug op het incident van maandagavond: "Ik was er absoluut niet op uit dat hij weg zou lopen, maar ik was wel uit om een beetje een strijd met hem te gaan voeren", geeft de 57-jarige journalist eerlijk toe. De presentator begint vervolgens aan een minutenlang monoloog en somt zijn ergernissen over Derksen op: "Ik probeer alle onderhandelingen voor jullie te doen. Ook vorig jaar, na het optreden in de Ziggo Dome… Daar kreeg hij hartstikke goed voor betaald, waarna hij het drie maanden lang zat af te zeiken...", verzucht de presentator.

Genee vervolgt: "Jezus, doe het dan niet! Ik probeer dingen zo goed mogelijk te regelen, qua organisatie”, zegt Genee, die ook wijst op de moeite die hij steekt in de contractonderhandelingen die hij namens de drie vaste tafelgasten voert. “En dan krijg je elke week te horen dat hij het een kutprogramma vindt, dat ik met opzet onderwerpen oversla… Dat doe ik helemaal niet met opzet! Ik wil gewoon een leuk programma maken. Daar ben ik elke dag keihard mee bezig. Elke dag kom ik hier binnen met dat gevoel en dan krijg ik na afloop te horen wat ik allemaal niet heb behandeld. Dan denk ik: man, houd nou toch op! We doen het allemaal met onze eigen inzet. Dat probeer ik dan een beetje duidelijk te maken. Dan heb ik het gevoel: ‘Dan pak ik het lijstje maar weer, als dat is wat je wilt.’

Genee maakt vervolgens wel duidelijk dat hij Derksen veel te belangrijk vindt voor het programma Vandaag Inside en daarom ook enorm baalt van de ophef: "Natuurlijk wil ik niet dat hij wegloopt. Johan is onmisbaar voor dit programma. We haten elkaar, maar vinden elkaar wel op een bepaalde manier bijzonder. Ik wil dit helemaal niet", besluit de presentator.

