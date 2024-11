René van der Gijp reageert op flinke botsing Derksen - Genee: 'Ik kijk hier niet van op'

René van der Gijp vindt het geen verrassing dat het maandagavond helemaal uit de hand liep bij Vandaag Inside. Johan Derksen en Wilfred Genee clashten, waarna eerstgenoemde al na vier minuten opstond en naar huis ging.

Kort na de betreffende uitzending stond Van der Gijp Shownieuws te woord. De analist wil Genee niet gelijk de schuld geven van het voorval, ondanks dat de presentator dit van tevoren gepland had. "We zijn zulke andere persoonlijkheden. Kijk als hij zich dat heeft voorgenomen, ja dan moet hij dat doen." Gijp weet dat het voor de uitzending al niet lekker liep tussen het duo. "Er was veel spanning tussen hén, ja. Maar niet tussen mij en hén. Ik heb me daar totaal niet tegenaan bemoeid."

Artikel gaat verder onder video

Van der Gijp was dan ook niet verbaasd, toen Derksen al na enkele minuten de studio verliet. "Ik ben wel heel eerlijk: ik kijk niet eens meer op als er mensen weglopen. Ik wil je niet wijzer maken dan je bent, maar ik heb heftigere dingen meegemaakt dit jaar. Daar is dit programma echt dit bij", zegt Van der Gijp, terwijl hij zijn duim- en wijsvinger dichtbij elkaar houdt.

Een definitief einde van Vandaag Inside behoort nu ook tot de mogelijkheden. Van der Gijp blijft fan van zijn eigen talkshow, maar weet dat de drie heren in kwestie er totaal anders in staan. "We maken een hartstikke leuk programma, maar ben ik wel de enige die misschien denkt: het is ook wel voor het publiek. Ik maak het voor het publiek, ik zit hier niet voor mezelf, echt niet. Ik maak het omdat mensen in mijn omgeving er enorm van kunnen genieten."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Er gebeurt iets opvallends met René van der Gijp als Johan Derksen woedend vertrekt

Na het plotselinge vertrek van Johan Derksen bij Vandaag Inside kwam de rol van René van der Gijp ter sprake.