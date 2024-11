Kijkcijfers Vandaag Inside bekend: bijzondere grafiek

Vandaag Inside heeft maandagavond 'veel hoger gescoord dan normaal', zo schrijft Tina Nijkamp op Instagram. In totaal keken gemiddeld 1,19 miljoen mensen naar de uitzending waarin Johan Derksen voortijdig de benen nam.

Met die score staat de talkshow maandagavond op de tweede plek, na het NOS Journaal. “Een score ver boven de miljoen lineair is al even geleden voor VI”, weet Nijkamp. Ze stipt aan dat zo’n effect normaliter eigenlijk pas vanavond (dinsdagavond) zichtbaar zou moeten zijn. “Hoe kan het nu al zichtbaar zijn? Daarvoor kijken we naar de minutenanalyse.”

Nijkamp toont de minutenanalyse aan de hand van twee grafieken. De bovenste afbeelding geeft 'live kijken' weer. De tweede grafiek toont ‘kijken met ietsje vertraging, al is het maar een minuut’, schrijft Nijkamp. In de afbeelding is de witruimte een reclameblok, dus moet gekeken worden naar het grijze gedeelte.

“We zien na een minuut of 4.30 een stijging”, zegt Nijkamp over de eerste grafiek. “Dat is vlak na het opstappen van Johan. In totaal keken er 768.000 mensen." In de tweede grafiek is juist een dip te zien na een aantal minuten. “Dit komt waarschijnlijk doordat mensen het nieuws lazen op een site of X en het toen snel zijn gaan terugkijken. Eindcijfer van gisteravond is dus 1.186000 daardoor: nieuwsgierigheid. Meestal ziet de VI-analyse er als de bovenste afbeelding uit.”

'Vanavond 1,3 miljoen kijkers'

Nijkamp verwacht dat de cijfers dinsdagavond nog veel hoger zullen liggen. "Vanavond kunnen we vermoedelijk wel een score van 1,3 miljoen of zelfs nog hoger verwachten."

