Sneijder na zeperd Ajax: 'Hij kijkt continu om zich heen: wie moet ik oppakken?!'

speelde donderdag een ongelukkige wedstrijd namens Ajax tegen Lazio (1-3). Volgens Wesley Sneijder heeft dit vooral te maken met het feit dat de Amsterdammers heel erg defensief stonden, waardoor de linkspoot niet zo goed wist wat hij moest doen.

Ajax ging donderdag in eigen huis onderuit tegen Lazio. Niet alleen de uitslag, maar ook het spel van de ploeg van Francesco Farioli was erg matig, zo stelt Youri Mulder in de nabeschouwing bij Ziggo Sport. “Henderson loopt steeds in de laatste linie, waardoor je maar twee man op het middenveld hebt”, stelt de analist. “Daar word je dan weggespeeld. Berghuis was er natuurlijk ook niet, die is nog ver van zijn vorm.”

Sneijder heeft wel een verklaring voor het matige spel van Berghuis tegen Lazio. “Vond jij ook niet dat hij, met name de eerste helft, heel veel met zijn rug tegen de eigen zestien aan stond te verdedigen?”, vraagt de voormalig middenvelder aan zijn collega, die het daarmee eens is. “Dat is toch niet de plek waar je Berghuis wil zien? Hij is een creatieve speler die tussen de linies moet komen…”

Volgens Sneijder liep Berghuis er in de eerste helft een beetje ‘verloren’ bij. “Ik zag hem continu om zich heen kijken: wie moet ik nu oppakken? Moet ik twee meter naar voren? Maar hier rechts van me staat ook iemand vrij. Moet ik hem pakken? Hij was continu aan het zoeken.” Mulder stelt dat Ajax volledig inzakte bij balbezit voor Lazio, waardoor het een soort 5-4-1-formatie werd. “Dat is niet des Ajax.”

