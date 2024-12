Ajax wacht ‘snelheidsboete’ na weergaloze goal tegen Lazio

heeft Ajax donderdag vlak na rust op schitterende wijze naast Lazio geschoten. De Burkinees nam de bal vol op de pantoffel, waarna deze snoeihard tegen de touwen vloog. De fans van Ajax smullen van de treffer van de buitenspeler.

Enkele minuten na rust kreeg Ajax een vrije trap in de hoek van het veld. Steven Berghuis sneed de bal scherp in, waarna deze richting de goal werd gekopt door Kenneth Taylor. Op de doellijn kon een verdediger van Lazio de bal nog tegenhouden, waarna Traoré deze vol overtuiging in een keer binnenknalde. Kort na de treffer had Lazio overigens alweer de voorsprong gepakt via Fisayo Dele-Bashiru.

Op X weten de supporters van Ajax niet wat ze zien. “Traoré maakt alleen maar beauty’s”, schrijft een gebruiker. “Wat een heerlijke van Traoré. Snelheidsboete, want die gaat boven de 130 km/h”, weet een ander. “Ik had echt het geluid van het net willen horen bij deze goal van Traoré – wat een knal”, voegt een derde eraan toe.

