Ajax is niet opgewassen tegen Lazio en duikelt uit top acht Europa League

Ajax heeft donderdag voor de tweede keer op rij verloren in de Europa League. In een regelrechte kraker in de Europa League bleek Lazio een maatje te groot voor de Amsterdammers. Door de nederlaag op eigen veld zakte de Nederlandse grootmacht uit de top acht en dreigt de tussenronde. Lazio heeft het allemaal een stuk beter voor elkaar. Na de wedstrijd in de hoofdstad staan de Romeinen bovenaan.

De mannen van Francesco Farioli verloren afgelopen weekend met 2-1 in het AFAS Stadion van AZ Alkmaar. Na de wedstrijd baarde de Italiaanse trainer opzien door te zeggen dat hij niet aanwezig zou zijn bij de geboorte van zijn kind, om bij de selectie van Ajax te kunnen zijn. Op de persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met Lazio vertelde hij dat hij deze beslissing samen met zijn familie had genomen. Farioli stond dus gewoon weer langs de zijlijn voor het op papier interessante duel met Lazio.

De Italianen verkeerden voorafgaand aan het onderlinge duel met Ajax in uitstekende vorm. Voor de aftrap stond Lazio zelfs op de tweede plek in hun Europese campagne. Afgelopen weekend wonnen de mannen van Marco Baroni met 0-1 in het Stadio Diego Armando Maradona tegen Napoli. De Romeinen bezetten momenteel de vijfde plek in de Serie A, de Italiaanse competitie. Stadsgenoot AS Roma doet het stukken minder; zij staan namelijk op de elfde positie op de ranglijst.

Brian Brobbey begon tegen Lazio in de basis. Ondanks de kritiek op de sterke spits, zette de Italiaanse oefenmeester hem gewoon in de basis. Devyne Rensch keerde terug van zijn blessure. De back viel geblesseerd uit tijdens de uitwedstrijd van Ajax tegen NEC in De Goffert. Tegen FC Utrecht en AZ speelde Rensch niet, maar tegen Lazio stond hij weer in de basis bij de Amsterdammers.

De eerste echte kans van de wedstrijd was voor Bertrand Traoré. Hij kreeg de bal op de rand van het zestienmetergebied en besloot te schieten. Hij jaagde de bal echter over het doel van Christos Mandas. Na twaalf minuten kwam de uitploeg op voorsprong in de Johan Cruijff Arena. Loum Tchaouna werd diep gestuurd, en de rechtsbuiten schoot de bal simpel achter Remko Pasveer. In het restant van de eerste helft pakte Jorrel Hato nog een gele kaart. Niet slim, want daardoor mist hij de eerstvolgende Europese wedstrijd van Ajax.

Meteen na rust kwam Ajax terug dankzij een heerlijke goal van Traoré. De rechtsbuiten haalde verwoestend uit, en zo stond het na twee minuten in de tweede helft alweer 1-1. Ajax kon echter niet lang genieten van de gelijke stand. Fisayo Dele-Bashiru schoot hard op doel, en hoewel Pasveer in eerste instantie de bal leek te redden, bleek deze al achter de doellijn te zijn geweest. Het horloge van de scheidsrechter gaf een seintje: 1-2. Dertien minuten voor tijd werd het ook nog 1-3 voor de Italianen. Pedro krulde de bal vanaf ongeveer twintig meter in de verre hoek. Ajax probeerde nog wel via de ingevallen Wout Weghorst en Chuba Akpom, maar het lukte niet.