Wesley Sneijder: 'Hij is bij Ajax misschien wel de enige speler van buitencategorie'

Ajax mag zich gelukkig prijzen met de terugkeer van , vindt Wesley Sneijder. Donderdagavond heeft Godts tegen Lazio zijn eerste basisplaats bij Ajax sinds de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente van 10 november. Sneijder ziet Godts als ‘misschien wel de enige speler van de buitencategorie’ in Amsterdam.

“De laatste paar weken hebben ze ook te maken gehad met blessures, Godts die er niet bij was. Hij is bij Ajax misschien wel de enige speler van buitencategorie”, stelt Sneijder in de voorbeschouwing van Ziggo Sport. Hij verwacht dat Lazio de kwaliteiten van de Belgische vleugelspeler ook kent. “Ploegen die buitenspelers hebben die mannetjes kunnen passeren, daar speelt een tegenstander altijd op in.”

“Er komt altijd rugdekking, er staat altijd iemand vrij op het veld. Dat was met Akpom en Berghuis, die andere kwaliteiten hebben, anders. Dan hoef je geen rugdekking te geven, komt er nooit een man vrij en daardoor kom je lastig aan voetballen toe”, analyseert de voormalig middenvelder. “Bij bijna alle goals van Ajax is Godts betrokken geweest.”

Volgens Sneijder speelt Ajax tegen Lazio met de best mogelijke opstelling. “En dan kan hij (trainer Francesco Farioli, red.) wel zeggen dat het niet zo is, maar het is wel zo. Hij bekijkt het per wedstrijd en per tegenstander. Maar als je dit nu zo ziet en je ziet de wissels, dan is dit gewoon de sterkste opstelling. Misschien krijg je wat meer voetbal door Fitz-Jim erbij te zetten. Dat zal dan meer ten koste gaan van Berghuis, die niet lekker in zijn vel zit. Dan kan het misschien nog wat beter worden. Maar verder zal je niet veel beters kunnen opstellen.”

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Vind jij Mika Godts 'de enige speler van de buitencategorie' bij Ajax? Laden... 46.7% Ja 23.3% Nee, er zijn meer spelers 30% Nee, ook Godts is dat niet 60 stemmen

