Opstelling Ajax tegen Lazio: Farioli voert vijf wijzigingen door

De opstelling van Ajax voor de Europa League-wedstrijd tegen Lazio is bekend. Het duel begint om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen AZ (2-1 nederlaag) stuurt Francesco Farioli vijf nieuwe spelers het veld op.

Devyne Rensch (teruggekeerd van een blessure), Jordan Henderson, Bertrand Traoré, Brian Brobbey en Mika Godts krijgen een basisplek. Daardoor verdwijnen Anton Gaaei, Branco van den Boomen, Davy Klaassen, Wout Weghorst en Chuba Akpom uit de basis. Verder zakt Steven Berghuis terug naar het middenveld.

Rensch raakte in het duel met NEC geblesseerd en moest daardoor verstek laten gaan bij de wedstrijden tegen FC Utrecht en AZ, maar is nu fit genoeg om te beginnen. Klaassen is niet speelgerechtigd in de Europa League en verdwijnt daardoor uit de basis. Godts maakte tegen AZ als invaller zijn rentree na blessureleed en is nu fit genoeg voor een basisplek.

Lazio, dat begint met de Nederlandse aanvaller Tijjani Noslin op de bank, is dit seizoen een van de best presterende ploegen in de Europa League. De Romeinen pakten dertien punten uit de eerste vijf wedstrijden; alleen Athletic Club (zestien) was succesvoller. Ajax leed twee weken geleden tegen Real Sociedad (2-0) zijn eerste nederlaag en staat op tien punten.

Ajax heeft nog één punt nodig

Volgens diverse datamodellen heeft Ajax nog één punt nodig om nagenoeg honderd procent zeker te zijn van een plek in de knock-outfase. De Amsterdammers zullen echter hopen in de top acht te eindigen en zo de tussenronde te ontlopen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch; Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.

Opstelling Lazio: Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos

Wat verwacht je van Ajax - Lazio? Laden... 44.4% Winst Ajax 20.6% Gelijkspel 35% Winst Lazio 214 stemmen

