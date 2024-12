Jaap Stam ziet Ajax-speler groeien: 'Lijkt vooral veel comfortabeler aan de bal'

Jaap Stam bespeurt een duidelijke groei in het spel van Ajax-verdediger . De Kroatische verdediger maakte in zijn debuutseizoen regelmatig een matige indruk, maar Stam ziet dat hij zich onder Francesco Farioli en met dank aan twee ervaren ploeggenoten steeds meer begint te ontwikkelen.

Stam wordt samen met Aron Winter geïnterviewd door Voetbal International omdat beiden een verleden hebben bij zowel Ajax als SS Lazio, die donderdagavond de degens kruisen in de Europa League. Stam laat zich positief uit over het elftal dat Farioli inmiddels gesmeed heeft: "Op een avond dat de puzzelstukjes goed vallen, kan Ajax van iedereen winnen. Dan zijn ze tot veel in staat, maar het is nog een jong team. Dan is het lastig om constant te presteren", zegt de oud-verdediger.

LEES OOK: Stam deelt waarschuwing uit aan Ajax: ‘Daar moet voetbal soms onder lijden’

Stam noemt in eerste instantie twee voorbeelden van spelers die zich onder Farioli sterk ontwikkeld hebben: "Mika Godts vond ik voor zijn blessure erg belangrijk worden en ik zie iemand als Josip Sutalo ook groeien in zijn rol, centraal achterin. Hij lijkt vooral veel comfortabeler aan de bal. Het is als centrale verdediger ook niet makkelijk om vanuit een andere cultuur bij een grote club als Ajax te komen en in een situatie te belanden waarin het binnen de club rommelt en het team totaal niet draait." Stam wijt de ontwikkeling van Sutalo én een aantal andere spelers ook aan de aanwezigheid van twee ervaren rotten: "Voor Sutalo, Devyne Rensch, Youri Baas en Jorrel Hato is het fijn om ervaren mannen als Jordan Henderson en Klaassen voor zich te hebben. Daardoor maken zij ook weer stappen", denkt Stam.

LEES OOK: Driessen ziet 'schertsvertoning' bij Ajax: 'Farioli spant het paard achter de wagen'

Onder Farioli heeft Ajax de afgelopen maanden de weg naar boven weer ingeslagen, stelt Stam vast: "Ik vind het mooi dat Ajax onder Farioli weer is opgekrabbeld, qua resultaten doen ze het hartstikke goed. Je ziet de Italiaanse invloeden van de trainer. Ja, dan krijg je in Nederland discussies over hoe attractief het wel of niet is. Maar Ajax zit nu vooral in een fase waarin resultaten heilig zijn", meent de Kampenaar. Stam dicht Ajax donderdag een goede kans toe om Lazio, dat tweede staat in de Europa League, donderdagavond op een nederlaag te trakteren. Het thuisvoordeel zou weleens de doorslag kunnen geven, zo denkt Stam: "Als de wedstrijd in Rome was, was dat wellicht anders geweest."

