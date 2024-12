Stam deelt waarschuwing uit aan Ajax: ‘Daar moet voetbal soms onder lijden’

Voor Jaap Stam is de wedstrijd tussen Ajax en Lazio er een tussen twee van zijn voormalig clubs. In gesprek met Ajax Showtime blikt de oud-verdediger vast vooruit op het treffen en waarschuwt hij de ploeg van Francesco Farioli voor het spel van de Romeinen.

Stam speelde tussen 2001 en 2004 drie seizoenen voor Lazio, toen het nog een topclub was in Italië. De afgelopen jaren waren de Romeinen afgegleden naar de subtop, maar momenteel gaat het ze weer voor de wind. In de Serie A staat Lazio weliswaar vijfde, maar de achterstand op koploper Atalanta bedraagt maar drie punten. In de Europa League gaat de ploeg van Marco Baroni na vijf duels aan kop.

Hoewel Stam Lazio niet altijd meer op de voet volgt, is de voormalig centrumverdediger wel op de hoogte van de kwaliteiten van de ploeg. “Lazio is altijd een team geweest dat wil voetballen. Ze willen vanuit een goede organisatie spelen en dominant zijn”, stelt de oud-Ajacied. Volgens hem zit dit in het DNA van de club. “Alleen: het lukt niet altijd, zo simpel is het ook.” In dat geval komen de Italiaanse mentaliteit en temperament naar boven. “Daar moet het voetbal soms onder lijden.”

Lazio wil zich aanpassen aan Ajax

Volgens Stam is men bij Lazio op de hoogte van de kwaliteiten van Ajax. “Dan kunnen ze behoudender spelen en vanuit de opschakelmomenten toeslaan”, waarschuwt de oud-prof. “Dat is ook wel het Italiaanse voetbal. Maar over het algemeen wil Lazio goed voetbal spelen.” Of dat gaat lukken met de huidige spelersgroep, blijft voor Stam wel een vraag. “Inherent aan de tegenstander passen ze zich af en toe aan.”

