'Voetbaltechnisch en qua spelinzicht kan Halilovic absoluut op het niveau van Ajax mee'

Danny Buijs denkt dat zijn middenvelder 'voetbaltechnisch en qua spelinzicht' meekan op het niveau van Ajax. De 28-jarige Kroaat is een van de sterkhouders bij Fortuna Sittard en vertolkte in het uitduel met Heracles Almelo (2-2) een glansrol met twee fraaie assists.

Analist Rafael van der Vaart tipte Halilovic al aan Ajax. "“Ik heb het echt een paar keer tegen Alex Kroes gezegd. Ze hebben dan een lijst met betere spelers, zeggen ze. Hij is gewoon gratis op te halen van de zomer", vertelde hij bij Studio Voetbal. Dat Halilovic transfervrij is komende zomer klopt niet helemaal, de Kroaat heeft een contract tot medio 2026 bij Fortuna Sittard. Wel kan hij voor een gelimiteerde transfersom vertrekken.

Buijs begrijpt wel dat Van der Vaart Halilovic aan Ajax linkt. "Voetbaltechnisch en qua spelinzicht kan Alen ook op dat niveau mee, absoluut", vertelt Buijs in gesprek met Voetbal International. "Maar er komen ook andere dingen bij kijken. Is dat te compenseren in zo'n team? Wat vragen ze dan van hem in zijn rol? Zijn kwaliteiten liggen voornamelijk aan de bal."

Halilovic moet andere dingen toevoegen aan zijn spel

Buijs benoemt vervolgens dat Fortuna geen topploeg in de Eredivisie is. "Dus wordt het voor hem ook lastig om dat talent elke week te laten zien. Op een hoger niveau, met betere spelers om hem heen, wordt dat misschien makkelijker voor Alen", beseft de oefenmeester van de Limburgers.

"Alleen, wat ik ook tegen hem heb gezegd: om daar te komen moet je ook proberen andere dingen toe te voegen aan je spel. Want dat gaat er misschien voor zorgen dat zo'n ploeg je net wel die kans wil geven. Ik zie dat Alen daarmee bezig is. Dat hij de laatste tijd ook stappen zet op zijn mindere punten", aldus Buijs, die beseft dat het afwachten is of Halilovic meekan in de Nederlandse top. "We weten het pas als iemand hem een keer de kans geeft."

