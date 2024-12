Glansrol Halilovic niet voldoende om Fortuna zege op Heracles te bezorgen

Met een 2-2 gelijkspel tegen Heracles Almelo schiet Fortuna Sittard weinig op in de jacht op de subtop. Met twee geweldige assists was de beste man aan Limburgse zijde, maar treffers van Luka Kulenovic en voorkwamen een overwinning voor de ploeg van Danny Buijs.

Vorige week was Heracles dicht bij een goed resultaat tegen AZ, maar door een doelpunt in de slotminuten bleef de ploeg uit Almelo met lege handen achter. Tegen Fortuna Sittard, dat tegen Feyenoord een knap gelijkspel haalde (1-1), wilde de ploeg van Erwin van de Looi de rug rechten en zodoende de brede middenmoot betreden. Waar de Limburgers kampten met enkele pijntjes en met enkele andere spelers startten, koos de 52-jarige coach voor dezelfde basiself als vorige week.

Zijn nieuwe spitsenduo was verantwoordelijk voor twee snelle kansen voor de thuisploeg. Waar Kulenovic vanuit een zeer lastige hoek nog geen fatsoenlijk schot kon produceren, kwam Jizz Hornkamp even later met een schot rakelings langs het Fortuna-doel een stuk dichterbij. De beste poging in de beginfase kwam echter van Alen Halilovic, die na een handige actie van Lorentz Rosier de paal trof. Het waren de bezoekers die in de beginfase het beste van het spel hadden en met direct voetbal de tegenstander naar achteren drong, maar de afstemming op de flanken was nog niet altijd optimaal. Dat gold niet alleen in aanvallend, maar ook in verdedigend opzicht. Zo kreeg Roosken na een handige pass zeeën van tijd om een goede voorzet te geven. Zijn pass was nog te scherp, maar na een paar halfslachtige Fortuna-ingrepen kon Kulenovic de piekfijne voorzet van Mario Engels wel promoveren tot een treffer.

Waar de assist van de Duitser al zeer fraai was, was de pass bij de gelijkmaker zo mogelijk nog mooier. Halilovic schatte een loopactie van Da Cruz op maat en legde de bal perfect over de Heracles-verdediging, waarna de gelegenheidsspits koelbloedig afrondde. Na deze gelijkmaker kreeg Fortuna de teugels opnieuw in handen en toonde de ‘Zitterd Wizard’ in de stromende Overijsselse regen met handige acties en goede passes meermaals zijn klasse. Na een klein halfuur stond de Kroatische spelmaker aan de basis van de 1-2 met een hoge opening op Kristoffer Peterson. De oud-Heraclied werd op de linkerflank niet aangepakt en zag zijn poging via het lichaam van Damon Mirani in de verre hoek binnenvallen. Vervolgens hobbelde de wedstrijd met een paar losse flodders en kleine opstootjes langzaam richting de rust.

Die pauze leek voornamelijk de thuisploeg goed te doen, want Heracles kwam na rust sterk voor de dag. De actieve Almelose aanvallers dwongen een aantal goede kansen af, maar Mattijs Branderhorst stond keer op keer in de weg. Bij een lage schuiver van Roosken, die vanaf de rand van het strafschopgebied de trekker overhaalde, tastte de 30-jarige doelman echter mis. Door de gelijkmaker leek Fortuna wakker te worden, waardoor een interessante fase ontstond. Beide ploegen wilden graag naar voren, maar maakten de nodige passfouten en gaven veel ruimtes weg. Dit leidde ertoe dat het spel zonder goede kansen rap tempo op en neer ging.

In de slotfase begon Heracles meer en meer druk te zetten. Hornkamp stuitte echter op een goed uitkomende Branderhorst, terwijl ook Scheperman een verraderlijke poging gekeerd zag worden. Uiteindelijk bleven de Almeloërs steken op een gelijkspel, waar ze weinig mee opschieten. Ook Fortuna heeft weinig aan een enkel punt.