Chris Woerts stellig: 'Ajax heeft vijftig miljoen euro weggegooid'

Ajax heeft naar verluidt zo’n vijftig miljoen euro misgelopen door zich niet te kwalificeren voor de nieuwe opzet van het WK voor clubs. Dit stelt sportmarketeer Chris Woerts bij In de Wandelgangen, een online rubriek van het programma Vandaag Inside.

Komende zomer gaat het eerste WK voor clubteams in nieuwe stijl van start. Hieraan doen 32 clubs mee, waarvan twaalf uit Europa. Er is veel kritiek op het toernooi omdat het weer voor mijn wedstrijden zorgt op de speelkalander. Daarnaast had de FIFA moeite om de uitzendrechten, die uiteindelijk naar DAZN zijn gegaan, te verkopen.

Volgens Woerts ontvangt de FIFA 'maar' één miljard euro voor de uitzendrechten van het nieuwe toernooi. “Dat is heel weinig. Ze hadden bij de FIFA verwacht tussen de twee en de twee en een half miljard op te halen. De FIFA is aan prijzengeld al bijna twee miljard euro kwijt. Je krijgt als deelnemende club vijftig miljoen euro, voor de privilege om mee te doen. Dat is serieus geld. “

Ajax greep net naast een plek in het nieuwe WK voor clubs. “Helaas doen er geen Nederlandse clubs mee. Red Bull Salzburg stond twaalfde, Ajax dertiende. Als Ajax vorig jaar Europees gezien een of twee wedstrijden meer had gewonnen, dan waren ze er heen gegaan. Vijftig miljoen euro weggegooid”, concludeert Woerts.

Mislopen financiële klapper extra pijnlijk voor Ajax

Gezien de huidige financiële situatie van Ajax is het mislopen van deze financiële klapper extra pijnlijk. Zo leed de recordkampioen van Nederland over het afgelopen boekjaar 2023-2024 een verlies van 9,8 miljoen euro. Technisch directeur Alex Kroes zal in de komende transferperiodes opnieuw fors moeten verkopen om opnieuw een zwaar financieel verlies af te wenden.

