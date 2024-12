Derksen ziet ‘gênante speler’ bij Ajax: ‘Heel armoedig voor een club met zo’n ambities’

Johan Derksen is allesbehalve te spreken over . De 41-jarige sluitpost maakte afgelopen zondag een fout bij de 2-0 van AZ en is daardoor het mikpunt van kritiek.

Pasveer werd in het begin van het seizoen, tot ieders verbazing, uitgeroepen tot eerste keeper van Ajax. Die keuze van Francesco Farioli was opvallend, al keept Pasveer tot dusverre geen slecht seizoen. Tegen AZ ging de goalie echter wel in de fout bij de 2-0 van Mayckel Lahdo, toen hij een corner verkeerd inschatte en onder de bal doorging.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van der Gijp pakt één Ajax-speler, die juist veel lof krijgt, vernietigend aan

Derksen vindt dat Ajax een nieuwe doelman moet zoeken. “Die oude keeper van Ajax, dat begint nu wel een beetje gênant te worden. Voordat hij in een hoek ligt… als je de wedstrijd tegen AZ kijkt, gaat hij als een zoutzak naar de hoek”, is het boegbeeld van Vandaag Inside kritisch in de uitzending van maandagavond.

© Imago

“Hij is 41, en dat is natuurlijk heel armoedig voor zo’n club met grote ambities”, vervolgt Derksen, die bijval krijgt van René van der Gijp. “Je moet gewoon een keeper van eind twintig hebben. Een jonge keeper, kom op, man”, stelt de oud-voetballer. Wilfred Genee haakt in: “Ze hebben Diant Ramaj toch gewoon, dat was een hele goede keeper?”

Valentijn Driessen weet hoe dat zit. “Die is te klein, hij is ook niet echt een topkeeper. Anders was hij wel al weggeweest”, sluit de Chef Voetbal af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vaste gast Vandaag Inside dreigt te vertrekken: 'Johan Derksen is klaar met hem'

De heren van Vandaag Inside willen af van een vaste tafelgast.