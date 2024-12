Van der Gijp pakt één Ajax-speler, die juist veel lof krijgt, vernietigend aan

René van der Gijp heeft afgelopen weekend niet genoten van Ajax. De Amsterdammers verloren tamelijk kansloos (2-1) van AZ en hebben volgens Gijp ‘echt een slecht elftal’. De analist richt zich vervolgens tot een speler die dit seizoen juist veelal bejubeld wordt: (41).

Ajax kon zondag eigenlijk geen vuist maken op bezoek bij AZ, al verloor het uiteindelijk maar met 2-1. Een doelpunt van Mika Godts in de slotfase maakte het duel nog even spannend, maar leidde niet tot een gelijkspel. Van der Gijp is niet te spreken over het elftal van de Amsterdammers: “Als Farioli met dit elftal tweede wordt, heeft hij het fantastisch gedaan. Maar ik denk niet dat hij tweede wordt”, stelt de analist bij KieftJansenEgmondGijp.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Remko Pasveer krijgt tijdens Feyenoord - Ajax fraai record op zijn naam

“Ze gaan het moeilijk krijgen tegen iedereen. Misschien thuis tegen RKC niet. Ze hebben een slecht elftal, ze hebben echt een slecht elftal”, herhaalt Gijp vervolgens. Specifiek Pasveer krijgt daarna de volle laag: "Ze hebben een keeper die niet van de grond afkomt”, zegt de oud-voetballer.

LEES OOK: Ajax-fans kiezen veelzeggende man van de wedstrijd tegen PEC Zwolle

© Imago

Pasveer ging zondag in de fout bij de tweede treffer van AZ, die gemaakt werd door Mayckel Lahdo. De ervaren sluitpost zat mis bij een hoekschop. Het is echter opvallend dat Van der Gijp zijn kritiek uit op Pasveer. De 41-jarige keeper draait over het algemeen een goed seizoen en was afgelopen weken in verschillende Ajax-wedstrijden juist de gevierde man.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ron Vlaar onthult: 'Wout Weghorst maakte vijanden bij AZ'

Ajax-spits Wout Weghorst maakte in het verleden wat vijanden bij AZ.