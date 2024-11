Ajax-fans kiezen veelzeggende man van de wedstrijd tegen PEC Zwolle

Ajax-fans hebben zondagavond verkozen tot man van de wedstrijd. De ploeg van trainer Francesco Farioli wist tegen PEC Zwolle niet te overtuigen, maar boekte desalniettemin toch een 2-0 overwinning. Dat de Ajax-doelman gekroond werd tot man van de wedstrijd is dan ook veelzeggend te noemen.

Op X wordt gemengd gereageerd op het feit dat Pasveer in de Johan Cruijff ArenA werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. "Dat Pasveer de man van de wedstrijd is zegt genoeg", plaatst iemand op het sociale medium. "Als tegen PEC je keeper de man van de wedstrijd is, weet je dat het een kutwedstrijd was", schrijft een ander.

Er zijn ook wat mensen niet te spreken over het feit dat Pasveer werd verkozen tot 'Player of the Match'. "Pasveer motm, rot op", is een reactie op X. "Paveer man van de wedstrijd?? Elke door hem gemaakte redding kwam voort uit gepruts in de opbouw door hem. Wat was hij een onruststoker vandaag. Soms moet je die "prijs" niet geven", luidt een kritische reactie. Iemand anders sluit zich daarbij aan. "Pasveer kan niet man of the match zijn, daar heeft hij teveel fouten voor gemaakt."

Kwakman verbaasd door eretitel Pasveer

De kijkers van ESPN riepen Pasveer ook uit tot beste speler van de wedstrijd. Opmerkelijk in de ogen van analist Kees Kwakman. "Het is geen goed teken als je keeper thuis tegen PEC de man van de wedstrijd wordt. Hij heeft er ook zelf aan bijgedragen, door twee kansen weg te geven. Ik denk dat het ook een keer is gebeurd tegen Panathinaikos, toen hij twaalf penalty’s stopte (in werkelijkheid vijf, red.). Onder Farioli geeft Ajax normaliter weinig weg en staat de organisatie goed, waardoor Pasveer niet veel in beeld komt. Maar vandaag was dat wel zo.”

In de ogen van de ESPN-analist was er onder de veldspelers ook een kandidaat voor de eretitel. "Ik vond zelf Baas weer goed spelen. Heel degelijk, goed in de opbouw en verdedigend staat hij zijn mannetje. Hij maakt een goede ontwikkeling door", looft Kwakman de 21-jarige Ajax-verdediger, die een prima ontwikkeling doormaakt.

