Ajacied valt aan de bal door de mand in 45 minuten: 'Hij maakt er een potje van'

Kees Kwakman was zondagmiddag onder de indruk van de eerste helft van PEC Zwolle tegen Ajax. De analist van ESPN zag de Blauwvingers goed voor de dag komen, maar dat had volgens hem ook te maken met het slordige spel aan Amsterdamse zijde.

Een van de spelers van Ajax die zeer slordig was in de eerste 45 minuten van de wedstrijd was doelman Remko Pasveer. De geroutineerde doelman staat bekend om zijn voetballende vermogen, maar daar was zondagmiddag in de Johan Cruijff ArenA weinig van te zien.

"Pasveer maakte er zelf ook wel een potje van. Dit deed hij twee keer", doelt Kwakman in zijn rustanalyse op de risicovolle en slechte inspeelpasses van de doelman. "Pasveer herstelde zichzelf wel een paar keer door die ballen te pakken, maar het was niet des Ajax", oordeelt Kwakman.

Pasveer was niet de enige die aan de bal niet scherp oogde bij Ajax. Josip Sutalo, dit seizoen geprezen vanwege zijn ontwikkeling aan de bal en in defensief opzicht, ging tegen PEC Zwolle ook een aantal keer opzichtig in de fout: "Hij heeft elke wedstrijd nog zo'n balletje", zegt Kwakman over de Kroaat.

