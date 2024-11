Brobbey zet Ajax met eerste Eredivisie-treffer op het goede spoor

Ajax heeft PEC Zwolle in eigen huis met 2-0 verslagen. Ajax kwam PEC moeizaam te boven. Vooral in de eerste helft was de uitploeg beter. Het eerste Eredivisiedoelpunt in lange tijd voor en een binnengekopte corner door zorgden voor de overwinning. Hiermee blijft Ajax in het spoor van PSV en FC Utrecht.

Ajax begon de wedstrijd verdedigend niet sterk. In de eerste vijf minuten van de wedstrijd kreeg PEC Zwolle al twee grote kansen. Dylan Vente en Dylan Mbayo mochten uithalen, maar Remko Pasveer hield tegen. De doelman moest sowieso aan de bak in de eerste helft. Hij verwerkte maar liefst vijf schoten op doel. Dat kwam niet in de laatste plaats door de slordigheid achterin waarin hij zelf ook een rol speelde, door meerdere ballen weg te geven.

PEC Zwolle had zodoende de beste kansen, maar tegen de verhouding in was het toch Ajax dat op voorsprong kwam. Na een half weggewerkte corner kon Ajax de aanval voortzetten. Kenneth Taylor gaf vanaf de linkerkant voor op Davy Klaassen. Die raakte met zijn schot Anselmo García MacNulty, via wie de bal bij doelpuntenmaker Brian Brobbey terechtkwam. De spits maakte na een lange doelpuntendroogte de afgelopen weken al goals in de Europa League en de Nations League, maar nu ook in de Eredivisie. Het was zijn eerste dit seizoen.

Ajax kwam een kwartier na rust ook op 2-0. Josip Sutalo kopte binnen uit de corner van Jordan Henderson. Het leek eerst even een penalty te worden, omdat Damian van der Haar Youri Baas overduidelijk vasthield, maar voordat scheidsrechter Alex Bos kon fluiten lag de bal er al in.

Met de ruimere achterstand gaf PEC Zwolle logischerwijs ook meer ruimte weg. Ajax kreeg meer de overhand maar kwam niet meer tot scoren. Dankzij de marge van twee kreeg PEC Zwolle ook niet meer de hoop op een gelijkmaker.

Met de overwinning komt Ajax weer op twee punten achterstand ten opzichte van FC Utrecht. Koploper PSV staat zeven punten voor, maar Ajax en FC Utrecht hebben hun onderlinge wedstrijd nog te gaan. Het is spannend bovenin dus. PEC Zwolle blijft met het verlies van vandaag ook staan waar het staat. Plek veertien met één punt voorsprong op Sparta Rotterdam, nu bezetter de play-offplek om degradatie. Dat is toevalligerwijs de tegenstander van PEC komend weekend. De degradatiekraker speelt zich af op zaterdagavond in Zwolle. Ajax speelt komende donderdag uit tegen Real Sociedad in de Europa League en moet zondag uit bij N.E.C. voor de Eredivisie.

