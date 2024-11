Overtoom laakt ‘verdrietige verandering’ bij Ajax

Willie Overtoom is niet te spreken over de keuze van Francesco Farioli om op de flank van Ajax te posteren. De voormalig middenvelder vindt dat dit zorgt dat het spel veel saaier wordt en hij spreekt van een ‘verdrietige verandering in het tactische aspect’.

Farioli verraste zondag door tegen PEC Zwolle te kiezen voor Taylor op de linkerflank bij Ajax. Halverwege de wedstrijd heeft Overtoom genoeg gezien, dus besluit hij in de pen te klimmen. “Middenvelders als verkapte flankspelers”, begint de voormalig speler van onder meer AZ en Heracles Almelo op X. “Ik vind dit een hele verdrietige verandering in het tactische aspect.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Brobbey viert eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen op bijzondere wijze

Overtoom ziet dat dit iets is wat Guardiola en Xavi met regelmaat doen, maar baalt ervan dat dit nu ook door Farioli is overgenomen. “Vreselijk. Het draait maar om balbezit en controle, zo veel mogelijk”, beargumenteert de oud-middenvelder. “Echt vreselijk saai om naar te kijken.”

LEES OOK: Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

‘Ouderwetse vleugelspelers en nummers tien bestaan niet meer’

Volgens Overtoom zijn vleugelspelers en nummers tien van vroeger sowieso niet meer iets wat veel voorkomt in het hedendaagse voetbal. “De moderne flankspeler is veelal een aanvallende middenvelder en geen vleugelflitser meer”, legt hij uit. “Dit zodat er op het middenveld meer controlerende middenvelders neergezet kunnen worden die de bal het liefst breed en terug kunnen spelen. Controle en risicoloos.”

Middenvelders als verkapte flankspelers, ik vind dit een hele verdrietige verandering in het tactische aspect. Guardiola doet het, Xavi had er ook een handje van en nu met Taylor aan de zijkant Farioli ook. Vreselijk. Het draait maar om balbezit en controle, zoveel mogelijk. Echt… — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) November 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Chris Woerts levert snoeiharde kritiek op Ajax: ‘Het is vals sentiment’

Chris Woerts plaatst zijn serieuze vraagtekens bij een besluit van Ajax.