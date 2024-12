Waanzinnige redding van Remko Pasveer: ongeloof is gigantisch bij NEC

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen NEC en Ajax. Bij een 1-1 stand kreeg een kans die haast niet te missen leek, maar de aanvaller van NEC stuitte op keeper . De redding van Pasveer was miraculeus te noemen.

In de 25ste minuut van de wedstrijd bereidde Calvin Verdonk een grote kans voor Koki Ogawa voor. Ogawa kwam met zijn schot niet voorbij Pasveer, waarna Başar Önal de mogelijkheid kreeg om uit de rebound te scoren. Zijn inzet werd door Josip Sutalo geblokt. Ondertussen lag Pasveer in het doel, met zijn lichaam grotendeels achter de doellijn.

Het leek daarom een koud kunstje voor Hansen om in derde instantie toe te slaan, maar daar stak Pasveer een stokje voor met zijn uitgestoken been. Het ongeloof was groot bij Hansen en diens ploeggenoten. Hansen wist eerder in de wedstrijd wel de 1-0 te maken voor NEC.

