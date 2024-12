'Ajax laat betrokkenen voor geheimhouding tekenen om te voorkomen dat megaproject uitlekt'

Ajax verbaasde vriend en vijand door twee weken geleden aan te kondigen dat het klassieke logo met ingang van volgend seizoen terugkeert op onder meer het shirt, maar voor een aantal mensen binnen de club was het natuurlijk geen verrassing. Uit een reconstructie van de Volkskrant blijkt dat de club er lang mee bezig is geweest om het ‘oude’ logo terug te laten keren en betrokkenen zelfs voor geheimhouding moesten tekenen om te voorkomen dat het nieuws voortijdig naar buiten zou komen.

Ajax organiseerde op zondag 17 november ter ere van het 125-jarig bestaan in maart volgend jaar een galawedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends. De Amsterdammers hadden een sterke selectie opgetrommeld, bestaande uit grote namen en clubiconen zoals Edwin van der Sar, Clarence Seedorf, Jari Litmanen en Patrick Kluivert. De Johan Cruijff ArenA was uitverkocht en de supporters keken reikhalzend uit naar een mooie middag. Het enthousiasme werd versterkt door het grote nieuws eerder die dag: Ajax maakte bekend dat het klassieke logo met ingang van volgend seizoen weer te bewonderen is op het shirt.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van veel Ajax-supporters in vervulling. Voor velen een grote verrassing, maar de club is er maanden mee bezig geweest. Directeur Menno Geelen vertelt in gesprek met de Volkskrant dat er geen commerciële redenen ten grondslag liggen aan de terugkeer van het klassieke logo. “Het zaadje wordt om een andere reden geplant, midden in een van de slechtste seizoenen van Ajax ooit. Een jaar geleden komt de projectgroep bijeen die zich buigt over de viering van het 125-jarige bestaan, op 18 maart 2025”, zo schrijft de krant.

LEES OOK: Chris Woerts levert snoeiharde kritiek op Ajax: ‘Het is vals sentiment’

De projectgroep denkt aan een wedstrijd tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends en ook het idee om het klassieke logo terug te laten keren wordt besproken. “Parallel aan het jubileumcomité wordt in het geheim een comité ingesteld dat onder leiding van Geelen in kaart brengt wie iets te zeggen heeft over de verandering van het logo. Behalve Geelen en de andere directieleden zijn de bestuursraad, rvc-voorzitter Michael van Praag en wat mensen binnen de NV Ajax op de hoogte van het plan. Ook kledingsponsor Adidas wordt al vroeg in kennis gesteld: de productie van de shirts voor het nieuwe seizoen begint immers maanden van tevoren”, zo leest het.

LEES OOK: Louis van Gaal geeft duidelijke opdracht mee, maar Wesley Sneijder weigert

Volgens de Volkskrant moeten de betrokkenen een ‘geheimhouding’ tekenen om te voorkomen dat de ‘megaoperatie’ voortijdig uitlekt. “Fabian Nagtzaam (directeur-bestuurder van de Supportersvereniging Ajax, red.) doet het met liefde, als hij een half jaar geleden door Geelen op zijn kantoor wordt uitgenodigd. Ook voorzitter Erwin Pieters van de AFCA Supportersclub schuift aan.” Nagtzaam laat weten dat hij heel ‘trots’ is op het feit dat het ‘grootste geheim van de club’ niet is uitgelekt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink neemt Ajax als voorbeeld, als hij over PSV spreekt.