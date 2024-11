'Bij Ajax is de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen'

Guus Hiddink durft niet met zekerheid te stellen dat PSV zijn dominante positie in de Eredivisie weet te behouden in de komende jaren. De gewezen oefenmeester neemt hierbij Ajax als voorbeeld, waar het aan de top op een gegeven als een kaartenhuis in elkaar viel.

PSV werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen in de Eredivisie. De ploeg van trainer Peter Bosz vergaarde maar liefst 91 punten en verloor slechts eenmaal in 34 speelronden. Ook dit seizoen staat er vooralsnog geen maat op PSV. Na dertien speelronden heeft de regerend landskampioen 36 punten verzameld en een doelsaldo van 45 doelpunten voor en slechts negen tegen. De vraag is dan ook of PSV de dominante de komende jaren weet vast te houden. "Dat valt nog te bezien", vertelt Hiddink in gesprek met Voetbal International.

Hiddink wijst hierbij naar de succesperiode van Ajax onder trainer Erik ten Hag en technisch directeur Marc Overmars. De Amsterdammers werden in vier jaar tijd driemaal kampioen (het seizoen 2019/2020 werd geschrapt vanwege corona) en gooiden hoge ogen in de Champions League met een halve finale in het seizoen 2018/2019.

"Een paar jaar geleden dachten we van Ajax dat ze tien jaar achter elkaar kampioen zouden worden", aldus Hiddink. "De organisatie stond als een huis, financieel waren ze ijzersterk. Nou, we hebben het gezien. Als er op een gegeven moment geen sterk management meer is, en de controle vanuit de raad van commissarissen ontbreekt, dan kan de boel heel snel in een anarchistische bende vervallen. Dat is wat er bij Ajax is gebeurd."

Huidige dominantie PSV geen garantie

De huidige dominantie van PSV geeft volgens Hiddink dan ook 'geen enkele zekerheid' voor de langere termijn. "De organisatie zit goed in elkaar, daar zal het voorlopig niet aan liggen. Maar het is voor Nederlandse clubs heel moeilijk om de beste spelers te behouden. Waardoor we hier altijd met golfbewegingen te maken hebben. PSV heeft nu een groot aantal spelers die ze de garantie op het kampioenschap geven. Volgend seizoen kan dat helemaal anders zijn. Terwijl Ajax uit het dal aan het klimmen is", besluit Hiddink.

