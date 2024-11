Guus Hiddink luidt de noodklok: 'Dat is schadelijk voor de sport'

Guus Hiddink roept trainer en begeleiders in het betaalde voetbal op om hun emoties langs de zijlijn te bedwingen. De gewezen oefenmeester deed die oproep bij de algemene ledenvergadering van de CVB in Garderen. Daarnaast kreeg FC Den Bosch ook nog een veeg uit de pan van de voormalig PSV-trainer naar aanleiding van het ontslag van David Nascimento.

Hiddink uit zijn zorgen naar aanleiding van de vele gele en rode kaarten die trainers en andere stafleden ontvangen in dit seizoen. Twee jaar geleden deed Hiddink ook al een oproep om respectvol en verbindend gedrag te vertonen na de ontspoorde bekerfinale tussen Ajax en PSV. De oud-trainer zag dat er nog flink wat werk aan de winkel was.

"De cultuur op het veld en langs de zijlijn bepalen we zelf”, wordt Hiddink geciteerd door De Telegraaf. "Het gedrag van trainers en overige stafleden heeft veel impact, niet alleen op de spelers maar ook op de sfeer in het stadion. Door samen te werken en respectvol met scheidsrechters, tegenstanders en met elkaar om te gaan, kunnen we de sport vooruit helpen.”

Hiddink haalt uit naar FC Den Bosch

Ook de directie van FC Den Bosch moet het ontgelden bij Hiddink. Volgens de 78-jarige oud-coach is de Brabantse club respectloos omgegaan met Nacimento. Zo is de ontslagen oefenmeester in een aantal publicaties publiekelijk beschadigd. "Dat is schadelijk voor de sport. Respect begint aan de top. Het gaat om de waardigheid waarmee we met elkaar omgaan. Wij willen werken aan een klimaat waarin professionaliteit, respect en verbinding de norm is.”

