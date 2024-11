FC Den Bosch, dat al een periodetitel pakte, ontslaat hoofdtrainer per direct

De directie van FC Den Bosch heeft hoofdtrainer David Nascimento per direct op non-actief gesteld, zo maakt de Brabantse club maandagochtend bekend. Nascimento’s taken worden voorlopig overgenomen door assistent-trainer Ulrich Landvreugd, die beschikt over de hoogste trainerspapieren. Er was al even sprake van onenigheid binnen de club.

Een week geleden werd duidelijk dat er problemen waren in Den Bosch. Er werd een crisisoverleg gevoerd tussen technisch directeur Bernard Schuiteman en trainer Nascimento, waarna besloten werd om met elkaar verder te gaan. Afgelopen weekend zat Nascimento - die dit seizoen een periodetitel pakte met FC Den Bosch - gewoon nog op de bank tegen TOP Oss. De derby werd verloren en was ook direct de laatste wedstrijd van Nascimento bij FC Den Bosch. Zijn dienstverband in De Vliert blijft beperkt bij een paar maanden.

“Aan het begin van het seizoen hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over het ontwikkelen van het eerste elftal en van alle selectiespelers", begint technisch directeur Schuiteman in een persbericht van FC Den Bosch: "In de praktijk lag Davids commitment bij ‘de eerste elf’ en was er te weinig aandacht voor ontwikkeling in de breedte. Dat hebben we afgelopen maanden meermaals en in verschillende settingen aangegeven. Ik ben daar op blijven hameren, omdat deze werkwijze op korte termijn succesvol kan zijn, maar op de middellange termijn problemen kan opleveren. Het ontwikkelen van spelers en de focus op het winnen van wedstrijden kunnen samen gaan, daar ben ik van overtuigd. Welke spelers uiteindelijk aan de aftrap staan op vrijdagavond, daar bemoei ik me absoluut niet mee", wil de voormalig scout van Feyenoord benadrukken.

Schuiteman vervolgt: "Naast het voetbaltechnische aspect verschilden we ook van mening op het punt van communicatie. In het huidige voetbal is veel behoefte aan persoonlijke en individuele benadering van spelers. David hanteert een aanpak die daar niet helemaal bij aansluit. We gaan de komende periode rustig kijken hoe de spelers en het team zich ontwikkelen onder leiding van Ulrich en William", besluit hij.