Crisisberaad in Den Bosch: 'Nascimento ondanks sportief succes zwaar onder vuur'

Hoewel het FC Den Bosch sportief gezien behoorlijk voor de wind gaat, ligt trainer David Nascimento tóch onder vuur, zo meldt het Brabants Dagblad. Dinsdagochtend zou er zelfs een crisisberaad hebben plaatsgevonden in stadion De Vliert, waarvan de uitkomst is dat de oefenmeester voorlopig mag blijven zitten.

Nascimento werd afgelopen zomer aangesteld in Den Bosch, bij de club die in het voorgaande seizoen op de negentiende (en dus voorlaatste) plaats in de Keuken Kampioen Divisie was geëindigd. Na een zinderende ontknoping legden de Bosschenaren begin oktober echter zowaar beslag op de eerste periodetitel op het tweede niveau. Hoewel de resultaten sindsdien minder werden, staat de club nog altijd derde. Toch zijn de spelers van FC Den Bosch helemaal niet tevreden over het functioneren van Nascimento, zo weet de regionale krant.

Artikel gaat verder onder video

Zowel reservespelers als 'een aantal basisspelers' zou bij de clubleiding hebben geklaagd over Nascimento. "De klachten gaan over trainingsvormen, tactische aanwijzingen, (gebrek aan) persoonlijke benadering en hij zou kritiek naast zich neerleggen", weet het BD te melden. Bovendien stelt een van de jongere spelers zelfs 'dat hij voelt achteruit te gaan in zijn ontwikkeling' sinds Nascimento de scepter zwaait.

'Nascimento houdt oogkleppen op na gesprek met CEO'

Nascimento zou recent een gesprek hebben gehad met de CEO van de Bridge Football Group, het investeringsvehikel van de Aziatische eigenaren van FC Den Bosch, om de trainer 'van de ernst van de situatie te doordringen'. Desondanks zou Nascimento 'oogkleppen op houden', waardoor het dinsdag tot een crisisberaad zou zijn gekomen. "De uitkomst daarvan is dat ondanks de meningsverschillen en kritieken de club en de hoofdtrainer met elkaar doorgaan." Technisch directeur Bernard Schuiteman bevestigt tegenover de krant dat club en trainer 'niet helemaal op één lijn zitten'. "Over de paar punten waarover we van mening verschillen, hebben we gesprekken gevoerd. Dat blijven we intern ook doen, want dat is de kern van samenwerken. Inhoudelijke standpunten kunnen dan steviger worden of juist wijzigen. Daar moeten we met elkaar een goede weg in vinden", aldus Schuiteman.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ihattaren imponeert in Waalwijk en wordt plotseling vergeleken met Memphis Depay en Noa Lang

Mohamed Ihattaren maakt indruk, maar of we hem op korte termijn als basisspeler gaan zien bij RKC?