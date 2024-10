FC Den Bosch grijpt periodetitel KKD na bizarre ontknoping

FC Den Bosch heeft na een zinderende ontknoping beslag gelegd op de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Een gelijkspel op eigen veld bleek voldoende voor de Brabanders om de andere drie kanshebbers achter zich te laten.

Excelsior begon als koploper aan de laatste speelronde van de periode. De Kralingers pakten zeventien punten uit de eerste acht duels, evenveel als FC Den Bosch en Helmond Sport. Het doelsaldo van de Eredivisiedegradant (+12) was voor aanvang van de laatste speelronde echter beter dan dat van de Bosschenaren (+11) en de Helmonders (+7). Achter de drie koplopers had De Graafschap ook nog een theoretisch kansje op de periodetitel. De Superboeren begonnen met drie punten minder aan de negende speelronde en beschikten met +5 ook over het slechtste doelsaldo van het viertal.

Excelsior onderuit in Limburg

Met een uitduel bij Roda JC trof Excelsior echter zeker niet de makkelijkste tegenstander. De Limburgers, die vorig seizoen op de slotdag naast rechtstreekse promotie grepen en daarna in de play-offs werden afgedroogd door de latere promovendus NAC Breda, stonden halverwege door treffers van Thibo Baeten en Patriot Sejdiu al met 2-0 voor. Na rust werd het via Cain Seedorf zelfs 3-0 voor Roda, die Excelsior-keeper Calvin Raatsie verraste in zijn korte hoek.

Den Bosch draait het in drie minuten om

Den Bosch moest dus zien te profiteren van het puntverlies van Excelsior, maar het trof eveneens een lastige tegenstander. Op eigen veld nam de ploeg van trainer David Nascimento het op tegen De Graafschap, dat na een dik halfuur de leiding nam via Donny Warmerdam. In de tweede helft stelden de Bosschenaren echter orde op zaken. Twintig minuten voor tijd tekende Vieri Kotzebue voor de glijkmaker, waardoor de periodetitel virtueel binnen was. Amper drie minuten later trof de van NAC overgekomen aanvaller wéér doel: 2-1. Vlak voor tijd kwam De Graafschap echter langszij, maar door de uitslagen op de andere velden bleek ook het 2-2 gelijkspel voldoende om het feestje in Den Bosch te laten beginnen.

Helmond Sport

En wat deed Helmond Sport? Dat leek op eigen veld af te stevenen op een nederlaag tegen Jong Ajax, dat kort na rust via Kayden Wolff een voorsprong nam. In de slotfase schoot Redouane Halhal met zijn eerste treffer in Helmondse dienst echter de gelijkmaker tegen de touwen, waardoor het geloof in de periodetitel weer terugkeerde op de tribunes. Een bevrijdende 2-1 bleef echter uit.

Eindstand eerste periode KKD

Door de verschillende uitslagen is Den Bosch dus winnaar van de periodetitel. De Bosschenaren eindigen met achttien punten, evenveel als nummer twee Helmond Sport, maar met een beter doelsaldo. Excelsior blijft op zeventien staan. De Graafschap wordt door de late gelijkmaker vierde, met vijftien uit negen.

