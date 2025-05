Studio Voetbal krijgt er stevig van langs: 'Miljoen kijkers in de maling genomen'

In de maandaguitzending van Vandaag Inside klinkt stevige kritiek op de NOS-talkshow Studio Voetbal. Zo stelt Valentijn Driessen dat 'je niet meer hoeft te kijken' omdat in het programma 'weinig tot niets wordt gezegd'. René van der Gijp en Johan Derksen halen een uitspraak van Guus Hiddink aan om te illustreren dat Studio Voetbal-kijkers 'in de maling worden genomen'.

Wilfred Genee vraagt aan Driessen of hij afgelopen zondag naar Studio Voetbal gekeken heeft, waarin Earnest Stewart, de technisch directeur van PSV, aanschoof bij presentator Sjoerd van Ramshorst, oud-voetballers Theo Janssen en Pierre van Hooijdonk en NOS-commentator Arno Vermeulen. Driessen heeft de uitzending echter overgeslagen: "Nee, daar hoef je ook niet meer naar te kijken. Daar wordt gewoon weinig tot niets gezegd", stelt de chef voetbal van De Telegraaf.

René van der Gijp weet wel waar het aan schort: "Je moet nooit de eerste twintig minuten Earnest Stewart aan het woord laten, want je weet dat hij niets zegt. Achteraf kan ik me daar nog wel een beetje in vinden ook, stel je voor dat hij zegt dat ze bij PSV af en toe 'zo moe' worden van Noa Lang, dan heeft die man een week lang gezeik aan zijn kop. Dus die man die zegt niks." Driessen beaamt: "Als programmamaker weet je dat wel", waarop Van der Gijp concludeert: "Nodig hem dan ook niet uit, joh. Ik zei al tegen Hugo (Borst, red.), voor de uitzending: vier is teveel, drie is prima aan die tafel."

'Zelfs iconische trainers of voetballers zeggen doorgaans niks'

Borst, die als bargast aanschuift is in Vandaag Inside, was jarenlang een van de vaste gezichten van Studio Voetbal en kan zich wel enigszins vinden in de kritiek. "Het was lekker, met Jack van Gelder, Youri Mulder en ik, en dan nodigden we nog iemand uit. Maar in principe vind ik: een extra gast uit de voetballerij is doorgaans niet interessant. Zelfs als het iconische trainers of voetballers zijn, ze zeggen doorgaans niks", aldus Borst. Van der Gijp stipt vervolgens aan dat Guus Hiddink zich in het programma recent positief uitliet over Brian Brobbey, niet omdat hij dat écht vond maar 'ik vind het altijd leuk dat, als iedereen tegen hem is, om dan voor hem te zijn'. "Dat is geen tv, waar slaat dat op? Zeg gewoon wat je te zeggen hebt", aldus Van der Gijp verontwaardigd. Derksen beaamt: "Wat is dat voor gelul? Er zitten een miljoen mensen te koekeloeren, die worden gewoon in de maling genomen."

VIDEO - Valentijn Driessen over Studio Voetbal: 'Hoef je niet meer naar te kijken'

