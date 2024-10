Ihattaren imponeert in Waalwijk en wordt plotseling vergeleken met Memphis Depay en Noa Lang

laat een geweldige indruk achter op het trainingsveld van RKC Waalwijk, zo zegt zijn trainer Henk Fraser in gesprek met Voetbal International. Het gevallen supertalent (22) vecht bij de hekkensluiter van de Eredivisie voor zijn zoveelste 'laatste kans' om zijn profcarrière uit het slop te trekken, maar doet zijn trainer bij vlagen denken aan en .

Afgelopen zomer durfde RKC de gok aan met Ihattaren, die zonder club zat sinds de samenwerking met Slavia Praag op niets was uitgelopen. Tot dusverre kwam de oud-speler van onder meer PSV en Ajax tot 65 speelminuten voor de Brabanders, verdeeld over vier invalbeurten in de Eredivisie. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik wacht op het moment dat ik hem kan opstellen", zegt Fraser tegenover het weekblad.

"Ik zie soms dingen op de training, dat is niet normaal. Bij Oranje zag ik dat ook bij types als Memphis Depay en Noa Lang", vervolgt Fraser. "Die doen soms ook dingen die niemand aan ziet komen. Het zijn absolute toptalenten, dat is Mo ook." Fraser maakte in 2021 en 2022 als assistent van Louis van Gaal deel uit van de technische staf van het Nederlands elftal en maakte de huidige spelers van Corinthians en PSV dus van dichtbij mee.

Fraser zou Ihattaren maar wat graag zijn eerste basisplaats gunnen, maar predikt geduld: "Hij wil heel graag. Maar de kans op blessures is ook groter als je het nu al doet", beseft de trainer. Over de samenwerking met Ihattaren, die nogal een reputatie heeft nadat hij achtereenvolgens bij PSV, Juventus/Sampdoria, Ajax, Samsunspor én Slavia Praag met een hoop gedoe vertrok, is de oefenmeester juist zeer te spreken: "Met dit soort jongens werken vind ik heerlijk. Andere mensen noemen die jongens moeilijk, maar dat zegt meer over die mensen. Met persoonlijkheden met een eigen mening heb ik niet zo veel moeite. Die hebben geen dubbele agenda, heel veel mensen in dit vakgebied hebben dat wel", aldus Fraser.

