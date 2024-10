Twijfels over Ihattaren: 'Het is heel lastig'

moet nog altijd wachten op zijn eerste basisplaats als speler van RKC Waalwijk. Het is voor de creatieve middenvelder nog te vroeg om vanaf de aftrap te beginnen in het duel met FC Twente, zo geeft Henk Fraser aan tegenover het Brabants Dagblad.

Ihattaren, die tijdens de interlandperiode zijn eerste (officieuze) doelpunt maakte als speler van RKC, moet nog even wachten op zijn eerste basisplaats. “Het is heel lastig. Deze man is mij als mens heel veel waard, ik vind hem echt fantastisch. Ik kan kijken naar mijn eigen belang, maar ik denk dat dat mijn keuze nooit mag beïnvloeden. Als je hem veilig en goed wil brengen, moet je daar heel zorgvuldig in zijn. Ik merk aan alles dat hij eigenlijk zou willen starten, maar soms moet je mensen ook beschermen”, begint Fraser.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Michiel Kramer weet niet wat hij ziet: 'Waanzinnig, 90% van onze selectie heeft dat gewoon niet'

De oefenmeester, die dit jaar nog geen enkel punt wist te pakken met de Waalwijkers, heeft een andere rol voor Ihattaren in gedachten. “Ik denk dat hij op dit moment als invaller meer impact kan hebben op de groep. Maar nogmaals, hij is keihard aan het werken om in die basis te beginnen. Gezien zijn kwaliteiten is dat natuurlijk iets dat op termijn vrij logisch is”, sluit hij af.

RKC gaat zaterdagavond op jacht naar het eerste punt van dit seizoen. De Brabanders nemen het om 20.00 uur op tegen FC Twente in het eigen Mandemakers Stadion.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Beste tien Eredivisiespelers volgens EAFC bekend

De beste tien Eredivisie-spelers in de game EA FC 25 zijn bekendgemaakt.