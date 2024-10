Michiel Kramer weet niet wat hij ziet: 'Waanzinnig, 90% van onze selectie heeft dat gewoon niet'

is onder de indruk van wat tot dusver heeft laten zien bij RKC. De club uit Waalwijk gunt de voormalig voetballer van onder meer Ajax en PSV een nieuwe kans op eerherstel en hij is er alles aan gelegen dat vertrouwen terug te betalen. Volgens Kramer heeft Ihattaren nog een lange weg te gaan wat fitheid betreft, maar de routinier is ervan overtuigd dat de linkspoot voetballend gezien zeker het verschil kan gaan maken.

RKC kan een topfitte Ihattaren mogelijk goed gebruiken, want na acht wedstrijden staat de ploeg van trainer Henk Fraser stijf onderaan. De Waalwijkers pakten nog geen punt en zijn dan ook de gedoodverfde degradant. Ihattaren droeg onlangs in de thuiswedstrijd tegen Ajax voor het eerst het shirt van zijn nieuwe club. “Ja, super fris moet ik zeggen. Ik ken hem natuurlijk alleen van alle verhalen en media-optredens, maar ik moet zeggen dat de kwaliteit in zijn linkervoet waanzinnig is”, zo is Kramer in het programma Studio Voetbal lyrisch over zijn nieuwe teamgenoot.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mohamed Ihattaren onthult hoeveel hij op zijn toppunt woog

Volgens Kramer kan een groot deel van de RKC-selectie niet tippen aan de voetballende kwaliteiten van Ihattaren. “Negentig procent van onze selectie heeft dat gewoon niet”, zo doelt Kramer op de kwaliteiten van Ihattaren in zijn linkervoet. “Hij maakt voetballend al het verschil. Als hij ook nog super fit en wedstrijdfit wordt, dan wordt hij voor ons natuurlijk waanzinnig.” Kramer durft niet te zeggen wanneer Ihattaren eventueel topfit is. De linkspoot maakte op 29 september tegen Ajax zijn eerste (officiële) minuten sinds april 2022. “Dat is moeilijk. Die jongen heeft natuurlijk best lang geen wedstrijden gespeeld. Hij speelde volgens mij afgelopen woensdag tegen Go Ahead (oefenduel, red.) negentig minuten. Doelpuntje gemaakt, hij had er trouwens twee moeten maken.”

Kramer hoopt in ieder geval dat het huwelijk tussen RKC en Ihattaren een succes wordt. “Wij hopen dat het gaat werken. Tot nu toe oogt hij super fris en super vrolijk. Een hele lieve jongen, dus ik hoop dat het gaat werken”, aldus de ervaren centrumspits.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sneijder, die het niet lukte om Ihattaren te helpen, reageert op diens rentree

Wesley Sneijder reageert in het programma Rondo van Ziggo Sport op de rentree van Mohamed Ihattaren in de Eredivisie.