Sneijder, die het niet lukte om Ihattaren te helpen, reageert op diens rentree

Wesley Sneijder heeft maandagavond in het programma Rondo van Ziggo Sport gereageerd op de rentree van in de Eredivisie. Sneijder heeft Ihattaren in 2022 proberen te helpen met de problemen waar de talentvolle middenvelder mee kampte, waardoor hij een persoonlijke band met hem heef opgebouwd.

Op het moment dat Ihattaren onder contract stond bij het Italiaanse Juventus heeft Sneijder geprobeerd om Ihattaren te helpen. Dat ging met moeizaam, waardoor Sneijder na een korte periode van twee weken al besloot om de samenwerking te stoppen: "Hij kwam niet opdagen", vertelt de oud-middenvelder daarover. "Dan is het toch lastig. Als je niet komt opdagen, kan je niets beginnen. Eén keer zag ik door de vingers, twee keer niet. Dat was toen snel klaar", zegt Sneijder maandagavond in het programma Rondo over zijn samenwerking met Ihattaren.

Sneijder reageert op rentree van Ihattaren

De voetbalanalist is er wel erg blij mee dat Ihattaren terug is op de Nederlandse velden: "Ik ben echt hartstikke blij voor die jongen. Dat meen ik oprecht", benadrukt Sneijder, ondanks de mislukte samenwerking. "Ik hoop echt dat het hem gaat lukken. Of het gaat lukken, weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Hij is nog niet wedstrijdfit, dat weet hij zelf ook wel. Ik hoop het voor hem en het hele team dat met hem aan de slag is. We gaan het zien."



