Sneijder over trainerscursus: ‘Privé werken een aantal dingetjes niet mee'

Het duurt nog wel even voordat we Wesley Sneijder zien als hoofdtrainer van een betaald voetbalclub. De recordinternational heeft de ambitie om ooit trainer te worden, maar is nog niet gestart aan de cursus. Dat heeft onder meer te maken met privéomstandigheden, zo vertelt hij bij Rondo.

“Hoe is het met de cursus?”, vraagt Wytse van der Goot aan tafelgast Sneijder. “De cursus ben ik nog niet echt gestart. Dat ligt allemaal in de planning en het komt eraan. Ik ga echt beginnen, op mijn manier en in alle rust. Ik heb nog wat privé-dingetjes die ook niet echt meewerken allemaal. Dus dat is even op een lager pitje gekomen”, reageert de analist van Ziggo Sport.

“Ik kom straks keihard terug”, verzekert Sneijder vervolgens. Marco van Basten vraagt zich vervolgens af bij welke club Sneijder trainer wordt. “FC Utrecht of Ajax?” De oud-voetballer reageert stellig: “Allebei niet.”

Sneijder schetst een beeld van hoe hij zichzelf ziet als trainer. “Ik wil het elftal meer managen, om vastigheden en automatismen te creëren bij een groep. Zodat er een chemie gecreëerd wordt. Ik neem een ervaren iemand mee en de staf heb ik ook al bepaald, althans, de namen nog niet. En je weet, ik ben een aanvallende voetballer geweest, dus ik ga voor aanvallend voetbal”, sluit de oud-speler af.

