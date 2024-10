Jan Mulder komt met opmerkelijke suggestie voor PSV'er: 'Moet hij op overlevingstocht in de Ardennen?'

De analisten bij Rondo van Ziggo Sport hebben de huidige status van besproken. De middenvelder van PSV lijkt de Eredivisie te zijn ontgroeid, maar valt op het allerhoogste niveau nu al enkele keren door de mand. Volgens Marco van Basten ligt dat vooral aan het feit dat hij 'een dieselmotor heeft'.

De discussie over Veerman begint bij een vraag van Wesley Sneijder aan Khalid Bouhlarouz. "Wat druk betreft, vind je dat Veerman het hoogste niveau aankan?" Bouhla reageert: "Nee, dat vind ik persoonlijk niet. Toen ik bij AZ zat (het seizoen 2021/2022, red.) hebben we een tactiek gehanteerd dat we vol druk op hem zetten. Dan wijkt hij uit naar de zijkant."

Sneijder snapt bovendien niet echt waarom de PSV-middenvelder zo geroemd wordt. "De Nederlandse pers die prijst hem elke week de hemel in: 'topniveau'. Hij heeft de potentie, kan de stap maken, maar laat het niet zien in grote wedstrijden." Jan Mulder stelt dan een opmerkelijke vraag. "Moet je hem op overlevingstocht door de Ardennen sturen?" Sneijder reageert resoluut: "Nee, dit is wie hij is."

Bouhlarouz weet wat Veerman moet doen om het hoogste niveau te bereiken. "Goede spelers die kunnen op een hoger niveau dezelfde prestaties blijven leveren. Kijk naar Jerdy Schouten op het EK, die kan schakelen. En dat mis je bij Veerman." Volgens Van Basten komt daar ook een ander aspect bij kijken. "En daar heb je ook fysiek voor nodig. Want hij is niet snel, niet wendbaar. Je hebt een GTI-motor of een dieselmotor. Hij heeft een dieseltje. Van Hanegem had ook een diesel, maar die was ook zo slim en fysiek sterk, die kon het beter compenseren."

Volgende club

Veerman werd de afgelopen zomer gelinkt aan de Europese top, waaronder aan Arsenal. Toch kreeg hij na een minder EK geen aanbiedingen, terwijl meerdere ploegen interesse toonden in ploeggenoot Schouten. Bouhlarouz denkt dat hij momenteel nog niet rijp is voor een club als Arsenal en geeft Veerman advies. "Hij kan toch best zo'n traject afleggen zoals Teun Koppmeiners heeft gedaan? Sommige spelers moeten eerst naar de Europese subtop, om de stap naar de echte top te maken. Hij is denk ik zo'n speler." Koopmeiners maakte in 2021 de overstap van AZ naar Atalanta en verkaste afgelopen zomer naar Juventus.

