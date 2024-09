Luuk de Jong mikpunt van spot na bijzondere uitspraken: 'Die leeft in een sprookjeswereld'

heeft veel mensen verrast door zijn uitspraken na Juventus - PSV (3-1). De Oude Dame was in Turijn heen en meester tegen de ploeg van Peter Bosz, maar de spits van PSV zag dat toch anders.

In het eerste duel in de competitiefase van de Champions League kwamen de Eindhovenaren er nauwelijks aan te pas. Door doelpunten van Kenan Yildiz en Weston McKennie stond Juve al na 27 minuten op een 2-0 voorsprong, waarna nieuwe aankoop Nicolás González in de 52ste minuut een derde doelpunt binnenschoot. In de blessuretijd maakte Ismael Saibari voor de bezoekers nog een doelpunt voor de statistieken.

Voor de camera's van Ziggo Sport deed De Jong vervolgens zijn verhaal. "Eigenlijk had ik het gevoel dat er niets aan de hand was, dat we niet voor ze onder deden. We waren iets te slordig en in de omschakeling werden ze gevaarlijk. Daar kwamen die goals uit. Als je balverlies lijdt, dan kunnen clubs als Juventus dat afstraffen. In het veld had ik nooit het idee dat we weggespeeld werden." Volgens de aanvoerder van PSV was er ook te veel ontzag bij zijn ploeg. "Je moet soms ook gewoon ballen tonen. Ga lekker voetballen met elkaar. De tweede helft ging dat een stuk beter. Maar met onze manier van spelen, zijn tegenstanders dodelijk zodra we niet goed zijn."

Op X reageren vele voetbalfans compleet verbaasd na de reactie van De Jong. "De zelfreflectie bij die jongen is toch echt van een ervarmelijk niveau", zegt een iemand bijvoorbeeld, terwijl een ander een verwijzing doet naar de woorden van Robin van Persie na de 9-1 verliespartij tegen AZ Alkmaar: "Met droge ogen ook… kom op man je bent afgegaan op het hoogste podium, had er niks te zoeken en hebt er niks te zoeken… OWN het als een kerel en herpak je zelf ipv zulke loze kreten te wauwelen…" Een andere twitteraar snapt ook niet wat de spits van PSV denkt: "De Jong leeft volgens mij in een sprookjeswereld, die beleeft dingen heel anders."

De zelfreflectie bij die jongen is toch echt van een ervarmelijk niveau. Niks laten zien, maat te klein voor CL. Heel stilletjes terug de bus en in de Mickey amouse competitie weer vertrouwen opdoen — Juriano (@JurRang) September 17, 2024

De Speld Sport — Jorik Siemerink (@BlondeOzil) September 17, 2024

Met droge ogen ook… kom op man je bent afgegaan op het hoogste podium, had er niks te zoeken en hebt er niks te zoeken… OWN het als een kerel en herpak je zelf ipv zulke loze kreten te wauwelen… — Pascal van Beusekom (@Beusdotcom) September 17, 2024

Oke Luuk, het had 7-2 moeten zijn. — 36x de beste van Nederland (@Hbrandje) September 17, 2024

De Jong leeft volgens mij in een sprookjeswereld, die beleeft dingen heel anders. — Anke 💼🎷🏗️ (@Kaaskoppie) September 17, 2024

