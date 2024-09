Peter Bosz toont zich genadeloos voor zijn eigen spelers bij PSV

Peter Bosz is niet te spreken over het optreden van PSV in de uitwedstrijd tegen Juventus. De trainer verwijt zijn ploeg een gebrek aan strijdlust en spreekt zelfs van ‘slappe hap’. PSV verloor vrij kansloos met 3-1 in Turijn.

Analist Marco van Basten bespeurde een gebrek aan ‘grinta’ bij PSV en daar kan Bosz zich in vinden. “Helemaal mee eens. Ik vond het een slappe hap. Je speelt wel Champions League. We stellen wel spelers op die het daar niet van moeten hebben (van grinta, red.), maar een minimum heb je wel nodig om dit soort wedstrijden te spelen en uiteindelijk te winnen. Die hardheid, gemeenheid soms ook, die hadden zij duidelijk wel en was bij ons niet aanwezig.”

Luuk de Jong benadrukte ook het belang van het ‘tonen van ballen’ tegen Juventus. Bosz is het daarmee eens. “We hebben het daar vooraf over gehad. Ik houd niet van schijtbakken. Je moet gewoon durven voetballen. Dat alles heb ik vandaag te weinig gezien.”

De oefenmeester hoopt dat de spelers nu beseffen wat de gevolgen zijn op het hoogste niveau. “De jongens die vorig jaar Champions League hebben gespeeld, die weten dat het zo gaat. Maar soms heb je een herinnering nodig en die is vandaag gekomen.”

'Slappe hap, ik houd niet van schijtbakken' 🙄

Een terechte nederlaag voor z'n ploeg, aldus Peter Bosz 🤞#ZiggoSport #UCL #JUVPSV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 17, 2024

