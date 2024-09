Eerste woorden Van Basten zijn direct tenenkrommend: 'Wat is er met hem?'

Marco van Basten is niet altijd goed ingelicht over de laatste ontwikkelingen op voetbalgebied en dat bleek dinsdagavond opnieuw. Tijdens de voorbeschouwing op de Champions League-wedstrijd tussen Juventus en PSV bleek hij niet op de hoogte van de vermoedelijke komst van naar PSV.

Aan het begin van de voorbeschouwing werd het nieuws over Perisic besproken. Youri Mulder liet weten verrast te zijn. “Jawel. Vanwege z’n leeftijd vooral, niet vanwege de voetballer Perisic. Dat is echt wel een topspeler in Europa - geweest, tussen aanhalingstekens. Als je hem de laatste jaren bezig ziet: hij is wel ongelooflijk fit. Bij het Kroatisch elftal heeft hij in de zomer nog meegespeeld op het EK. Maar hij is wel 35 inmiddels”, zei Mulder.

“Marco, dat is toch top voor PSV”, vroeg Wytse van der Goot aan Van Basten, die daarna zijn eerste woorden uitsprak als analist in het Champions League-seizoen 2024/25. “Maar wat is er dan?”, wilde hij weten. “Ivan Perisic, dat is een voetballer”, grapte Van der Goot. Van Basten antwoordde: “Oh, ik dacht: er is iets met hem aan de hand, ofzo.” Van der Goot: “Nee, hij gaat naar PSV, hoogstwaarschijnlijk.”

Van Basten concludeerde: “Oh, oké, dat is interessant.” De oud-topvoetballer was wel verrast dat Perisic naar Nederland komt. "Hij zou naar Saudi-Arabië gaan, toch?" Van een dergelijke transfer is de afgelopen maanden echter geen sprake van geweest. Een jaar geleden zou Perisic wel in de belangstelling hebben gestaan van Al-Hilal.

