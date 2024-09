PSV-transfer Perisic leidt tot gemengde reacties: 'Zeer opmerkelijk jaar achter de rug'

PSV trapt dinsdagavond de competitiefase van de Champions League af met een uitwedstrijd tegen Juventus, maar in de ochtenduren gaat het vooral over de mogelijk aanstaande komst van . De oud-speler van onder meer Borussia Dortmund, Bayern München en Internazionale zit na zijn vertrek bij Hajduk Split zonder club en is door PSV dus transfervrij op te pikken. Rik Elfrink spreekt van een ‘aansprekende transfer’, maar er worden door supporters van de club ook vraagtekens bij geplaatst.

Perisic, die in februari volgend jaar 36 kaarsjes uitblaast, keerde begin dit jaar na bijna twintig jaar terug in zijn thuisland. De Kroaat verruilde Tottenham Hotspur in eerste instantie op huurbasis voor Hajduk Split, alvorens afgelopen zomer transfervrij over te stappen naar de Kroatische topclub. Maar heel lang zou het huwelijk niet duren. De partijen besloten in augustus alweer uit elkaar te gaan. Perisic kwam zodoende zonder club te zitten, maar daar gaat PSV verandering in brengen. Fabrizio Romano pakte dinsdagmorgen uit met het nieuws dat de Eindhovenaren werk maken van zijn komst en volgens Elfrink staat er dinsdag al een medische keuring gepland.

Perisic naar PSV ‘zeer aansprekende’ transfer

“Nieuws: PSV keurt Perisic inderdaad vandaag al. Zaak is nog niet in kannen en kruiken, maar PSV hard op weg naar een zeer aansprekende transfer”, zo schrijft de clubwatcher van het Eindhovens Dagblad op X. Wie naar het CV van Perisic kijkt, kan daar inderdaad niet omheen. De Kroaat begon zijn avontuur buiten Kroatië in 2006 bij FC Sochaux in Frankrijk en zou in de jaren die volgden het shirt dragen van Club Brugge, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg, Internazionale, Bayern München én Tottenham Hotspur. Bovendien kwam Perisic al 136 keer uit voor zijn land, waarmee hij in 2018 nog de finale van het Wereldkampioenschap in Rusland bereikte.

Rypke Bakker van NU.nl steekt zijn enthousiasme over de aanstaande komst van Perisic niet onder stoelen of banken. De Kroaat voegt zich in dat geval in een imposant rijtje. “Wow! Dan krijgt dit rijtje er weer een naam bij… Eredivisie én doelpunt in WK-finale: Rahn, Neeskens, Nanninga, Ronaldo, Götze”, zo leest het. Dat enthousiasme wordt overigens (nog) niet door iedereen gedeeld. Een aantal PSV-supporters reageert in eerste instantie toch wat terughoudend. “Opvallend. 35 jaar. Linker vleugelaanvaller. Daar waar Lang, Tillman en Lozano ook kunnen spelen. En niet meer speelgerechtigd in Europa tot 1 februari. Waarom?”, zo vraagt iemand zich af.

Zware blessure en niet speelgerechtigd in Europa

Jeroen Kapteijns van De Telegraaf plaatst een belangrijke kanttekening bij de komst van Perisic. “Hij is inmiddels 35 en keerde vorig seizoen terug van een kruisbandblessure”, zo schrijft hij. De Kroaat was tussen 20 september 2023 en 28 februari 2024 uit de roulatie. Daardoor kwam hij in het afgelopen seizoen tot slechts acht wedstrijden in het shirt van Hajduk Split. “Als PSV transfervrije Perisic aantrekt, dan komt die tot aan de kerst (februari, red.) niet in actie komen in Europa. Qua wedstrijdritme heeft Perisic sinds zijn comeback nog niet veel minuten in de benen”, zo schrijft Kapteijns dan ook. PSV kan Perisic niet inschrijven voor de competitiefase van de Champions League. De deadline daarvoor verstreek twee weken geleden al.

