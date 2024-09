Afellay waarschuwt PSV: ‘Daar kom je niet mee weg in de Champions League’

Ibrahim Afellay vreest voor de achterhoede van PSV in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. De Eindhovenaren spelen de afgelopen wedstrijden uit noodzaak met als rechtsback, maar dat is volgens de analist duidelijk geen verdediger. Ook de onervarenheid van Matteo Dams en Ryan Flamingo kan PSV opbreken in Italië.

Afellay maakt zich al langer zorgen om de verdediging van PSV. Hoewel de regerend landskampioen de wedstrijden in de Eredivisie eenvoudig weet te winnen, verandert dat de mening van de oud-voetballer niet. “Als je straks internationaal gaat spelen in de Champions League, Ledezma staat op rechtsback en je hebt ook Flamingo die nog niet zo veel wedstrijden op het allerhoogste niveau heeft gespeeld en ook geen échte verdediger is, dat zijn gewoon de plekken waar PSV zwakker is”, stelt Afellay bij NOS Studio Voetbal. “Daar liggen voor de tegenstander echt mogelijkheden”, gaat de analist verder. Daarbij benadrukt hij het feit dat PSV met veel ruimte achter de verdediging speelt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez geen fan van PSV'er die al bij zes goals betrokken was: 'Geen lekkere voetballer om naar te kijken'

Vervolgens worden er beelden van Ledezma tegen NEC bij gepakt. “Je ziet dat het geen verdediger is”, luidt de conclusie van Afellay. “Als hij de tegenstander voor zich heeft, stapt hij gewoon zomaar in. Later trekt hij ook weer naar de zijkant en wordt hij heel simpel weggezet door een simpele een-twee. In de Champions League dit soort ruimtes weggeven, daar kom je niet mee weg.” Volgens de voormalig PSV’er is dat wel waar de kwaliteit Eindhovenaren beoordeeld gaat worden. “Al speelt PSV met tien man, winnen ze die ook nog in de Eredivisie. Ze hebben zo veel creativiteit en scorend vermogen in de ploeg.”

LEES OOK: Peter Bosz trekt na afloop rookgordijn op over Noa Lang

Dams kan Afellay wel bekoren

Aan de andere kant van de verdediging speelt de onervaren Dams, maar daar is Afellay wel over te spreken. “Ik zou hem zeker wel opstellen”, geeft hij desgevraagd aan. “Het is een jongen die het hartstikke goed doet en je hebt op dit moment ook geen keuze daar.” De 53-voudig international ziet een verdediger met een goede tackle in huis die geen gekke dingen doet. “Ik vind het mooi dat PSV zich daar uiteindelijk niet heeft kunnen versterken, want als je dit soort jongens hebt, moet je die ook de kans geven.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Lang en Rick Karsdorp komen tijdens PSV - NEC met prachtig gebaar op tribune

Rick Karsdorp en Noa Lang hebben tijdens het duel tussen PSV en NEC voor een prachtig gebaar gezorgd.