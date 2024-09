Perez geen fan van PSV'er die al bij zes goals betrokken was: 'Geen lekkere voetballer om naar te kijken'

had in het afgelopen seizoen al zijn waarde voor PSV en was in de eerste vijf competitieduels in de nieuwe jaargang goed voor drie doelpunten en drie assists. Kenneth Perez is desondanks geen fan van de aanvallende middenvelder. Volgens de Deen is Til bij PSV in de ploeg gekomen omdat zijn teamgenoten in de eerste wedstrijden een ‘arrogante’ indruk maakten.

Til verscheen zaterdagavond na afloop van het thuisduel met NEC (2-0 winst) voor de camera van ESPN en sprak zijn ongenoegen uit over het feit dat de buitenwereld zegt dat hij vorig seizoen in eerste instantie wisselspeler was en pas later zijn plekje in de ploeg van trainer Peter Bosz veroverde. In de eerste twee competitieduels van dit seizoen begon Til op de bank, maar na zijn goede invalbeurt in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo mag hij zichzelf basisspeler noemen. Na zijn goal én assist tegen NEC staat de teller al op drie doelpunten en evenveel assists.

Maar Perez gaat desondanks niet voor Til naar het stadion. “Het is gewoon niet zo’n hele lekkere voetballer om naar te kijken”, zegt de voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, AZ en PSV zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend op ESPN. “Hij is er dit seizoen in gekomen omdat de urgentie er was bij PSV. In de eerste paar wedstrijden gaven ze heel veel kansen weg. Het gemak en de arrogantie slopen er een beetje in. Als er iemand is die daar totaal geen last van heeft, dan is dat Til. Hij kwam erin tegen ik meen Almere (eerste basisplaats dit seizoen, red.) en hij doet gewoon en gaat gewoon als de brandweer. Daar moet iedereen dan toch een beetje in mee.”

Til een ‘irritante’ speler om tegenover je te hebben

Karim El Ahmadi is daarentegen te spreken over de kwaliteiten van Til. Volgens de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord is de manier waarop Til positie kiest ‘een ramp’ voor de linker centrale verdediger, linksback én nummer zes van de tegenstander. “Het is echt lastig te verdedigen. Hij zit er echt net tussen, waardoor spelers niet weten of ze hem moeten dekken. Hij staat heel veel bij de linksback en die twijfelt meestal, dan ontstaat er wel vaak een gat. En dan zie je dat Luuk de Jong ook nog wel vaak aan de bal komt”, aldus El Ahmadi.

Perez hoort het aan, maar blijft erbij dat hij liever een speler zoals Malik Tillman aan het werk ziet. El Ahmadi geeft toe dat hij, als hij aan het begin van het seizoen de vraag krijgt, ook kiest voor Tillman of Ismael Saibari. Maar een type speler als Til vond El Ahmadi zelf ‘altijd irritant’ om tegenover zich te hebben. “Een Klaassen, een Siem de Jong; spelers die altijd in je rug zaten. Dat vond ik als middenvelder heel irritant. Ik vond het lekkerder om tegen een soort Kenneth Perez te spelen. Bij jongens die in je rug zitten moet je keuzes maken”, zo klinkt het.

