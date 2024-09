ESPN trekt 24 uur na gelijkspel in Groningen pijnlijke conclusie over Feyenoord

Karim El Ahmadi is totaal niet onder de indruk van het huidige Feyenoord. De formatie van coach Brian Priske ging met de eindzege van de Johan Cruijff Schaal nog goed van start in dit seizoen, maar liet in de Eredivisie al in drie wedstrijden punten liggen. Volgens El Ahmadi is dit Feyenoord stukken minder dan het Feyenoord van vorig seizoen.

Van een crisis is nog geen sprake, maar het moge duidelijk zijn dat het bij Feyenoord snel een stuk beter moet. De Rotterdammers wonnen in de Eredivisie tot op heden alleen van PEC Zwolle. Ze lieten tegen promovendi Willem II en FC Groningen punten liggen en ook de uitwedstrijd tegen stadgenoot Sparta leverde geen overwinning op. Daardoor is de achterstand op PSV al negen punten, al heeft Feyenoord nog wel een wedstrijd tegoed. De problemen zijn desondanks groot in Rotterdam-Zuid.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-fans zien iets opvallends aan Justin Bijlow: ‘Dat zegt genoeg…’

“Ik vind dat Feyenoord 30-40% minder is geworden dan vorig seizoen”, zo doet El Ahmadi zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend van ESPN een pijnlijke uitspraak over de ploeg van Priske. Feyenoord gaf zaterdagavond op bezoek bij FC Groningen nog een 0-2 voorsprong uit handen. De nummer twee van vorig seizoen maakte in het hoge noorden een matige indruk, maar volgens El Ahmadi mocht het nooit zo ver komen. “Ze hadden die wedstrijd eigenlijk gewoon moeten winnen, maar qua opbouw en hoe vast ze normaal zijn aan de bal is het een groot verschil met vorig seizoen. Al moet ik wel zeggen dat ze nu veel spelers missen.”

Volgens de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord krijgen nu spelers de kans die normaal gesproken niet heel veel minuten zouden maken. “Zechiël, die normaal gesproken blij moet zijn met tien, twintig minuten, moet nu in de basis staan. Hij doet het niet heel onaardig, maar een type Wieffer mis je nu wel echt in de opbouw. Feyenoord is eigenlijk niet meer zo vast aan de bal zoals vorig seizoen. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren met de spelers die ze nu op die posities hebben.” El Ahmadi wijst op onder meer Bart Nieuwkoop, die een belangrijke rol vervult in het elftal van Priske. “Als je Nieuwkoop als rechtsbuiten hebt… Straks in de Champions League zijn het misschien spelers die hard kunnen werken, maar aan de bal zoals tegen Groningen kun je er niet heel veel mee.”

LEES OOK: Van Hanegem haalt hard uit naar Priske en ‘kleuterklas’ Feyenoord

Gemis van Slot

Kenneth Perez is van mening dat het gemis van Arne Slot zich nu al enorm laat voelen bij Feyenoord. “Ik denk dat een groot deel van die 30-40% ook de trainerswissel is geweest. Niet dat Priske geen goede trainer is, maar Slot is gewoon een uitzonderlijk goede trainer geweest. Hij heeft gewoon spelers die niet super goed waren of zijn, veel beter laten functioneren. Daar ben ik van overtuigd”, zo zegt de Deense analist, al deelt hij de mening van El Ahmadi dat het probleem ook deels wordt gevormd door de kwaliteit van de huidige selectie. “Maar ik vind niet dat Feyenoord speelt met de overtuiging zoals die er onder Slot wel was. Alles was duidelijk. De opbouw, hoe ze druk wilden zetten. Je hebt een nieuwe trainer, dus het is ook logisch. Mindere spelers die onervaren zijn. ‘Talentvolle’ spelers, maar dat moet nog blijken. Daar zit geen super kwaliteit tussen.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN-camera's schakelen snel naar Feyenoord-reserve in minuut 66

Een opvallend moment, halverwege de tweede helft van de wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord.