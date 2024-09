Van Hanegem haalt hard uit naar Priske en ‘kleuterklas’ Feyenoord

Willem van Hanegem is totaal niet te spreken over het werk dat Brian Priske levert als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers speelden op bezoek bij FC Groningen (2-2) al voor de derde keer gelijk in vier competitieduels, terwijl de oefenmeester ook met zijn tactische keuzes niet voor positiviteit zorgt bij de oer-Feyenoorder.

Van Hanegem vergelijkt het Feyenoord onder Priske met een ‘kleuterklas’. “Dat gevoel krijg ik bij zijn persconferenties en vlak daarvoor dat achterlijke kringetje dat hij na afloop met zijn spelers vormt op het veld”, schrijft De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Ik zou als speler zeggen: je gaat er zelf maar staan maar ik doe niet meer mee aan die onzin.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Bij Van Persie zit er duizend procent meer idee achter dan bij Priske’

Volgens de oud-voetballer zijn de wisselkeuzes van Priske onbegrijpelijk. Zo haalde hij tien minuten voor tijd middenvelder Gjivai Zechiël naar de kant wegens kramp, maar besloot de Deen spits Julián Carranza in te brengen bij een 0-2 voorsprong. “We zitten al zo lekker in het seizoen en die 0-2 vasthouden was niet zo belangrijk”, is Van Hanegem cynisch. “PSV is nu al uit zicht verdwenen en het is september.”

LEES OOK: Been ziet gemiste kans voor Feyenoord: 'Hij liep op vijf kilometer van De Kuip te voetballen'

Feyenoord heeft Wieffer niet goed vervangen

Overigens snapt Van Hanegem ook totaal niet dat Zechiël last kreeg van kramp. “We buitelen in het voetbal over al die schriftgeleerden die precies weten hoe je fit kunt worden, maar tegen Groningen krijgen spelers kramp na iets meer dan een uur spelen. Hoe kan dat?”, vraagt hij zich af. Feyenoord heeft het vertrek van Mats Wieffer niet goed opgevangen, stelt de oud-middenvelder. Hij vindt Ramiz Zerrouki en Zechiël allebei vele malen minder. “Ik dacht dat de lat omhoog was gegaan en dat er een basis om te presteren voor jaren was gelegd. Ik zie geploeter met te veel spelers die de kwaliteiten missen. Feyenoord krijgt nu Bayer Leverkusen met Florian Wirtz op bezoek. Nou, veel succes”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Priske is niet blij en bijt van zich af na vraag van Valentijn Driessen

Feyenoord-trainer Brian Priske is niet gediend van enkele reacties naar aanleiding van de wissel van Quinten Timber in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam.